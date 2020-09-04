Лавров сравнил дело Навального с историей Скрипалей и заявил, что России нечего скрывать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг блогера Алексея Навального напоминает историю с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

— Всё это абсолютно напоминает, к сожалению, происходившее со Скрипалями и другие истории, когда Россия была голословно обвинена, а результаты расследования (которое вот в случае со Скрипалями проходило в Великобритании) остаются засекреченными, да и самих Скрипалей никто не видит, — заявил Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что России нечего скрывать по данному инциденту. Он отметил, что РФ до сих пор не имеет конкретной информации по Навальному от ФРГ. По словам Лаврова, Берлин пообещал в ближайшее время дать ответ по случившемуся. Министр добавил, что Россия решит, что делать в ситуации с блогером, когда поступит ответ с конкретными фактами.

— Я уже теперь вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ, — сказал Сергей Лавров.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Позднее германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".