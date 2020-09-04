Житель Татарстана попытался зарезать бывшую жену в магазине — видео

В Татарстане объявлен в розыск житель города Заинска за покушение на жизнь бывшей супруги. Мужчина выследил экс-жену и набросился на неё с ножом прямо в одном из местных магазинов. Момент жестокой расправы попал в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, что мужчина несколько раз бьёт женщину ножом в спину. Когда же она разворачивается и пытается оказать сопротивление, преступник наносит ей удар в район ключицы. Женщина падает без сил, но злоумышленник продолжает колоть её ножом в течение нескольких секунд, после чего убегает из магазина.