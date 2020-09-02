Ревнивец 22 раза ударил возлюбленную ножом и отправил фото трупа в семейный чат

54-летний гражданин Китая И Син Сун жестоко расправился со своей 35-летней возлюбленной Ли Цин Ван в их доме в Лондоне, Англия. Мужчина нанёс избраннице 22 удара 15-сантиметровым ножом, а затем сфотографировал её труп и выложил снимки в чат, в котором состояли её родственники: отец, сестра и племянницы.

Фото © Twitter / MSNSouthAfrica, birmingham_live

Увидев жуткие снимки и не поверив в происходящее, сестра девушки, живущая в Китае, попросила друзей узнать, что случилось. И когда те пришли в дом, перед ними предстало не только страшное, но и странное зрелище: Син Сун лёг рядом с убитой и притворился, что он без сознания.