Порнозвезду подозревают в убийстве бойфренда, над трупом которого надругался её сообщник

23-летнюю Лорен Уомблз из Алабамы, США, известную под псевдонимом Обри Голд, обвиняют в убийстве 51-летнего Рауля Гильена. Правоохранители нашли его разлагающийся труп засыпанным землёй неподалёку от дороги. Мужчина был застрелен.
Предположительно, порнозвезда состояла в отношениях с Раулем, пишет The Sun. Последний раз мужчину видели живым в его доме вместе с Лорен и её двумя приятелями, которых также подозревают в преступлении. По словам дочери погибшего, в роковой день тот звонил бывшей жене и просил денег, заявив, что находится в трудной ситуации с опасными людьми. А затем пропал. Тело обнаружили лишь две недели спустя.
Ранее звезде фильмов для взрослых уже приходилось иметь проблемы с законом. С 2018 года девушку арестовывали шесть раз, в том числе она ожидала суда по обвинению в хранении наркотиков. Правоохранители считают, что Рауля Гильена тоже застрелили из-за наркотиков и денег. Одного из приятелей Лорен обвиняют в убийстве, второго — в соучастии и надругательстве над трупом.