Порнозвезду подозревают в убийстве бойфренда, над трупом которого надругался её сообщник

23-летнюю Лорен Уомблз из Алабамы, США, известную под псевдонимом Обри Голд, обвиняют в убийстве 51-летнего Рауля Гильена. Правоохранители нашли его разлагающийся труп засыпанным землёй неподалёку от дороги. Мужчина был застрелен.

Фото © Instagram / aubreygold_xx

Предположительно, порнозвезда состояла в отношениях с Раулем, пишет The Sun. Последний раз мужчину видели живым в его доме вместе с Лорен и её двумя приятелями, которых также подозревают в преступлении. По словам дочери погибшего, в роковой день тот звонил бывшей жене и просил денег, заявив, что находится в трудной ситуации с опасными людьми. А затем пропал. Тело обнаружили лишь две недели спустя.

Фото © Instagram / aubreygold_xx