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Девушку нашли мёртвой с вырванными зубами спустя два дня после того, как она поехала к бойфренду

Правоохранители разбираются в чудовищном инциденте.

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Фото © Twitter / DailyMirror, global247news1

23-летняя американка Лизбет Флорес отправилась в город Матаморос, Мексика, чтобы навестить своего бойфренда. Однако в назначенное время девушка не вернулась домой, и её мама Мария Рубио забила тревогу. Она сообщила в полицию о пропаже дочери, и её самые страшные опасения подтвердились.

Фото © Twitter / DailyMirror, global247news1

Вскоре правоохранители нашли изуродованный, покрытый грязью труп девушки со следами зверских пыток. У неё отсутствовала часть черепа и были вырваны зубы. Всё тело погибшей было в синяках. Предварительно, её сильно избили камнем, который также был найден рядом, пишет The Sun.

Правоохранители начали расследование жестокого преступления. У Лизбет остались двое детей. Убитая горем мама девушки надеется, что ей удастся вернуть останки убитой дочери на родину.

Потерять ребёнка — всё равно что вырвать себе сердце

Мария Рубио

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