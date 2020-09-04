Оставленный в закрытой машине мальчик погиб в Белгородской области

В Белгородской области 11-летний мальчик умер от термического шока в задымившейся машине. Там его оставили ушедшие на рынок бабушка с дедушкой, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

— Бабушка ушла за покупками, ребёнок с дедом остался в автомобиле. Дедушка отлучился, чтобы встретить жену, закрыл автомобиль, когда возвращался, увидел, что машина дымится. Из автомобиля ребёнка извлекли прохожие, он был доставлен в больницу, где скончался от полученных термических травм, — говорится на сайте управления.

Трагедия произошла 4 сентября в городе Валуйки. В следственном управлении завели дело о причинении смерти по неосторожности. Также проводится проверка, которая позволит выявить причину возгорания автомобиля.