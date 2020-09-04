Бил, унижал, насиловал. Жуткие подробности о семейной драме, которая закончилась попыткой убийства в магазине

Лайф выяснил причину, по которой житель города Заинска в Татарстане изрезал ножом свою бывшую супругу. Жуткие детали семейной драмы рассказала сестра пострадавшей.

— Потому что ушла от него с детьми. Идёт следствие с июня. В июне он ей ребро сломал, а потом изнасиловал ещё. А сейчас нападение. Да пьёт постоянно, к тому же игроман. Только он постоянно сухим из воды выходит, — заявила родственница женщины.

По её словам, у пострадавшей четверо детей, трое из них от напавшего с ножом бывшего мужа. Старший сын, которому 18 лет, вступался за мать и даже грозился убить мужчину. Пока дети будут находиться с сестрой их мамы.

Как рассказал источник Лайфа, супруги были 16 лет вместе и после развода продолжали жить в одной квартире. Сегодня женщина пришла к следователям давать показания по поводу её обвинений об изнасиловании в адрес экс-супруга. На обратном пути она зашла в магазин, где на неё и напал бывший возлюбленный. По предварительным данным, проникающих ранений с повреждением внутренних органов пострадавшая не получила, кровопотеря была незначительной. Жительница Татарстана уже пришла в сознание и пообщалась со следователями.

Лайф публиковал видео с моментом жестокой расправы. Полиция ввела план "Перехват", начаты поиски преступника.