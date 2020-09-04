Писатель Цыпкин объяснил, почему мы последнее поколение, которое застало свободу — видео

Приватности и свободы в жизни людей скоро не будет совсем, и мы последнее поколение, которое их застало. Рассуждениями на эту тему поделился писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин. Он стал гостем шоу Лайфа "Дайте сказать!".
— Прайваси больше нет, свободы больше нет. Вот выбор все начнут делать лет через десять, когда появятся медицинские технологии, требующие электронного присутствия в вашем теле, вот тогда у вас будет выбор. Потому что как только вы вставите себе клапан, который связан с интернет-базой, у вас не будет вариантов не давать туда информацию. Вот как только скажут: вот датчик температуры, пока не померил — не вышел на улицу — вот это выбор. Мы ещё поколение, которое свободу застало, дальше — всё, — считает Цыпкин.
Писатель Цыпкин — о ситуации в Белоруссии: Люди не любят, когда их обманываютПублицист дал интервью проекту Лайфа и поделился мнением о происходящем в республике.
Он добавил, что сам не будет против этого, так как к отсутствию частной жизни уже привык, и собирается использовать все медицинские технологии, которые возможны, но без фанатизма.
Полную версию шоу "Дайте сказать!" с Александром Цыпкиным можно посмотреть здесь.