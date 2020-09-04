Писатель Цыпкин объяснил, почему мы последнее поколение, которое застало свободу — видео

— Прайваси больше нет, свободы больше нет. Вот выбор все начнут делать лет через десять, когда появятся медицинские технологии, требующие электронного присутствия в вашем теле, вот тогда у вас будет выбор. Потому что как только вы вставите себе клапан, который связан с интернет-базой, у вас не будет вариантов не давать туда информацию. Вот как только скажут: вот датчик температуры, пока не померил — не вышел на улицу — вот это выбор. Мы ещё поколение, которое свободу застало, дальше — всё, — считает Цыпкин.