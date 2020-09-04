Признан невменяемым фанат Ольги Бузовой, захвативший в мае отделение "Альфа-банка"

Захватившего отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексея Барышникова, который требовал встречи с артисткой Ольгой Бузовой, признали невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Кичигина.
— Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение, — рассказал адвокат.
Захватчик заложников в московском отделении банка попросил прощения у БузовойМужчина настоял, чтобы адвокат не обжаловал его арест.
Также он отметил, что в ближайшее время все материалы в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительном лечении.
Напомним, 23 мая этого года Алексей Барышников ворвался в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной Вал в Москве. Он взял в заложники шесть человек и потребовал, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. Мужчину задержали в ходе штурма, он находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. После задержания Барышников признал свою вину и сказал, что его целью был захват заложников, однако объяснить мотив своего поступка он так и не смог.