Признан невменяемым фанат Ольги Бузовой, захвативший в мае отделение "Альфа-банка"

Также он отметил, что в ближайшее время все материалы в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительном лечении.

Напомним, 23 мая этого года Алексей Барышников ворвался в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной Вал в Москве. Он взял в заложники шесть человек и потребовал, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. Мужчину задержали в ходе штурма, он находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. После задержания Барышников признал свою вину и сказал, что его целью был захват заложников, однако объяснить мотив своего поступка он так и не смог.