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Признан невменяемым фанат Ольги Бузовой, захвативший в мае отделение "Альфа-банка"

Теперь его могут освободить от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

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Алексей Барышников в суде. Фото © Пресс-служба Хамовнического суда / ТАСС

Захватившего отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексея Барышникова, который требовал встречи с артисткой Ольгой Бузовой, признали невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Кичигина.

Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение, — рассказал адвокат.

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Мужчина настоял, чтобы адвокат не обжаловал его арест.

Также он отметил, что в ближайшее время все материалы в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительном лечении.

Напомним, 23 мая этого года Алексей Барышников ворвался в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной Вал в Москве. Он взял в заложники шесть человек и потребовал, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. Мужчину задержали в ходе штурма, он находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. После задержания Барышников признал свою вину и сказал, что его целью был захват заложников, однако объяснить мотив своего поступка он так и не смог.

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