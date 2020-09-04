Среди суперфиналистов конкурса "Лидеры России" оказалось 29 многодетных родителей

Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России — 2020" пройдёт 6–7 сентября на площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Как рассказали организаторы, среди участников более 70% — семейные люди, а 29 человек из них — многодетные родители.

Особого внимания заслуживает член Президиума Генерального совета партии "Единая Россия", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области Мария Львова-Белова, которая является матерью 17 детей, из них пятеро — родные, четверо — приёмные и восемь — недееспособные ребята с инвалидностью под опекой. 12 последних появились в семье в процессе её работы. Мария руководит некоммерческой организацией "Квартал Луи", которая сопровождает молодых людей с инвалидностью, помогает им жить, учиться и работать. Сейчас во время подготовки к суперфиналу конкурса семья поддерживает финалистку. Для своих детей она уже лидер и победитель, гордость и пример для подражания.

Ещё один суперфиналист, Руслан Гулевич из Санкт-Петербурга, — отец пятерых детей. Он регулярно придумывал и рассказывал сказки своим младшим сыновьям, после чего решил выпустить книгу и поделиться ими с другими ребятами. Часть тиража книги он отдал на благотворительные цели малоимущим и многодетным семьям.

— Мои дети — главный стимул в карьере. Я добиваюсь успехов в работе, чтобы мои дети росли счастливыми и могли полноценно развивать свой личностный потенциал. Кроме того, я хочу, чтобы они видели перед собой ролевую модель отца — сильного, доброго, с активной жизненной позицией, — поделился Руслан.

Ещё одна участница суперфинала конкурса Центрального федерального округа — главный врач ООО "Клиника современной медицины", член Российской ассоциации репродукции человека Ольга Петрова из Иванова, она мама троих дочерей. В рамках задания "Сердце лидера" педиатр создала в родном городе проект "Центр грудного вскармливания". Одна из её дочерей решила пойти по стопам матери и сейчас обучается на акушера-гинеколога. Старшая стала экономистом, а самая младшая, которой 16 лет, выбирает будущую профессию из разных областей: международные отношения, медицина, морская биология, авиация.