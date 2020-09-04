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"Я окончательно испугалась". Москвичка рассказала, как получила непристойное предложение от курьера Delivery Club

Девушка понимала, что молодой человек знает номер её дома и квартиры.

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Видео © LIFE

Жительница Москвы рассказала Лайфу о навязчивом флирте курьера сервиса Delivery Club, который после доставки начал писать ей СМС и напрашиваться в гости для близкого общения на полчасика. Девушка призналась, что из страха соврала ухажёру про супруга, хотя на самом деле не была замужем.

Это нездоровая ситуация, когда ты просто сидишь дома, работаешь, а тебе в этот момент пишут: "А ты одна дома? А я знаю номер твоей квартиры". И что ожидать?! Нельзя же теперь жить постоянно в тревоге, — говорит собеседница Лайфа.

По словам девушки, во время визита курьер никак свою симпатию не проявлял. Просто отдал заказ и ушёл. Однако буквально спустя минуту он написал ей пугающее сообщение: "А ты одна дома?" При этом объект ухаживаний даже не сразу поняла, кто именно ей пишет, и испугалась. Когда же он представился, девушка попросила её больше не беспокоить и соврала, что у неё есть муж и он дома.

Курьер Delivery Club предложил клиентке "провести вместе полчасика" у неё дома

Испуганная девушка пожаловалась в компанию, и ей начислили в качестве компенсации 200 бонусов.

Однако "московский Дон Жуан" не растерялся и предложил посетить свою даму сердца в отсутствие мужа. Это ещё больше напугало девушку, и та ответила: "Что за ужас вы пишете", потребовав оставить её в покое. Сразу после этого она обратилась в Delivery Club, где ей пообещали решить проблему и предложили компенсацию — промокод на 200 рублей. Теперь собеседница Лайфа боится, ведь ухажёр знает её адрес и "даже если его уволят, может прийти в любой момент".

Ранее в Delivery Club были задержки зарплаты, которыми заинтересовался Следственный комитет. Курьеры тогда пригрозили компании бунтом.

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