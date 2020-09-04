"Я окончательно испугалась". Москвичка рассказала, как получила непристойное предложение от курьера Delivery Club

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Жительница Москвы рассказала Лайфу о навязчивом флирте курьера сервиса Delivery Club, который после доставки начал писать ей СМС и напрашиваться в гости для близкого общения на полчасика. Девушка призналась, что из страха соврала ухажёру про супруга, хотя на самом деле не была замужем.

— Это нездоровая ситуация, когда ты просто сидишь дома, работаешь, а тебе в этот момент пишут: "А ты одна дома? А я знаю номер твоей квартиры". И что ожидать?! Нельзя же теперь жить постоянно в тревоге, — говорит собеседница Лайфа.

По словам девушки, во время визита курьер никак свою симпатию не проявлял. Просто отдал заказ и ушёл. Однако буквально спустя минуту он написал ей пугающее сообщение: "А ты одна дома?" При этом объект ухаживаний даже не сразу поняла, кто именно ей пишет, и испугалась. Когда же он представился, девушка попросила её больше не беспокоить и соврала, что у неё есть муж и он дома.

Однако "московский Дон Жуан" не растерялся и предложил посетить свою даму сердца в отсутствие мужа. Это ещё больше напугало девушку, и та ответила: "Что за ужас вы пишете", потребовав оставить её в покое. Сразу после этого она обратилась в Delivery Club, где ей пообещали решить проблему и предложили компенсацию — промокод на 200 рублей. Теперь собеседница Лайфа боится, ведь ухажёр знает её адрес и "даже если его уволят, может прийти в любой момент".