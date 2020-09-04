Россия и Белоруссия проведут совместные испытания вакцины против коронавируса

Россия и Белоруссия договорились об испытаниях российской вакцины против CoViD-19 на белорусской территории. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского Минздрава.

— Стороны договорились о проведении в Беларуси клинических испытаний, а в дальнейшем - о проведении мультицентровых исследований в нескольких лечебных учреждениях, что позволяет сократить сроки сбора необходимой информации для регистрации вакцины, — рассказали в ведомстве.

Президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко ранее договорились о поставках российской вакцины "Спутник V" в республику. Также стало известно, что она подключится к третьему этапу тестирования российского препарата, который начнётся в ближайшее время. Сообщается, что граждане Белоруссии смогут принять участие в добровольном порядке.

Также во время визита в Белоруссию делегации из России были подтверждены намерения стран продолжить реализацию совместных программ и проектов в сфере здравоохранения в рамках Союзного государства. В том числе государства планируют проработать тему создания общего информационного пространства.