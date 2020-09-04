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В Подмосковье грибник пропал в лесу на три дня. Спасали на носилках

Обнаружить мужчину удалось благодаря квадрокоптеру.

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Фото © Карпухин Сергей / ТАСС

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" в Подмосковье искали 75-летнего мужчину, который ушёл в лес за грибами и пропал на трое суток, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Он лежал в поле недалеко от лесного массива посёлка Поварово... Мужчина был слаб, спасатели вынесли его на носилках к уже ожидавшей бригаде скорой медицинской помощи, — цитирует издание пресс-службу учреждения.

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Мужчины не растерялись и быстро организовали едва ли не профессиональную спасательную операцию.

Отмечается, что местоположение грибника удалось определить спасателям отряда "Лиза алерт" с помощью квадрокоптера.

По счастливому совпадению именно сегодня, когда пожилого грибника нашли спасатели, ему исполнилось 75 лет, — отметили в пресс-службе.

Ранее в Ставропольском крае нашли трёхлетнюю девочку, которая пропала трое суток назад. Во время поисков малышки волонтёры и правоохранители прошли тысячи километров.

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