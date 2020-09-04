В Подмосковье грибник пропал в лесу на три дня. Спасали на носилках

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" в Подмосковье искали 75-летнего мужчину, который ушёл в лес за грибами и пропал на трое суток, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
— Он лежал в поле недалеко от лесного массива посёлка Поварово... Мужчина был слаб, спасатели вынесли его на носилках к уже ожидавшей бригаде скорой медицинской помощи, — цитирует издание пресс-службу учреждения.
Повернули не туда и спасли несколько жизней. Строители рассказали, как ловили падающих малышей в НовосибирскеМужчины не растерялись и быстро организовали едва ли не профессиональную спасательную операцию.
Отмечается, что местоположение грибника удалось определить спасателям отряда "Лиза алерт" с помощью квадрокоптера.
— По счастливому совпадению именно сегодня, когда пожилого грибника нашли спасатели, ему исполнилось 75 лет, — отметили в пресс-службе.
Ранее в Ставропольском крае нашли трёхлетнюю девочку, которая пропала трое суток назад. Во время поисков малышки волонтёры и правоохранители прошли тысячи километров.