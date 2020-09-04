В Подмосковье грибник пропал в лесу на три дня. Спасали на носилках

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" в Подмосковье искали 75-летнего мужчину, который ушёл в лес за грибами и пропал на трое суток, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

— Он лежал в поле недалеко от лесного массива посёлка Поварово... Мужчина был слаб, спасатели вынесли его на носилках к уже ожидавшей бригаде скорой медицинской помощи, — цитирует издание пресс-службу учреждения.

Отмечается, что местоположение грибника удалось определить спасателям отряда "Лиза алерт" с помощью квадрокоптера.

— По счастливому совпадению именно сегодня, когда пожилого грибника нашли спасатели, ему исполнилось 75 лет, — отметили в пресс-службе.