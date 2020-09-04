На Ставрополье спустя трое суток нашли пропавшую трёхлетнюю девочку

В Ставропольском крае нашли трёхлетнюю девочку, которая пропала трое суток назад. Об этом сообщается в паблике "Регион-26 | Ставрополь".

Ребёнок 1 сентября ушёл из дома и не вернулся. Во время поисков малышки волонтёры и правоохранители прошли тысячи километров. К добровольцам также присоединились жители соседних республик. По данным паблика, найденная девочка жива, другие подробности пока не известны.