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Шойгу назвал лучшие места для путешествий по России

Министр обороны отметил, что место отдыха можно выбрать, основываясь на текущем времени года.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Осень — Камчатка. Зимой лучше ехать кататься на лыжах в Саяны. Летом — сплав по рекам или наблюдение за китами на Шантарских островах. А весна создана, чтобы посетить берега Енисея или Лены, когда там начинается ледоход. Такие рекомендации туристам дал министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво... Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах, в Саянах одна из самых протяжённых горнолыжных трасс рядом с плотиной, — заявил Шойгу в интервью РИА "Новости" и "Комсомольской правде".

Как уточнил министр, для любителей лыжных видов спорта также подойдут места в национальном парке "Зигальга" и природном парке "Ергаки". Шойгу уточнил, что снег лежит там на протяжении девяти месяцев в году и по своим свойствам он очень комфортный. Также там не такой суровый климат, как в горах.

Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается... В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво, — рассказал Шойгу.

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Там отметили возросший интерес к поездкам на Камчатку и Байкал.

По словам министра, ничего подобного в Европе весной невозможно увидеть, поскольку там только "лютики-подснежники" в это время года.

А у нас есть места, где реки "взрываются" в один день, ледоход с брёвнами идёт, рёв такой стоит, — отметил президент РГО.

Как сообщал Лайф, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о желании построить город в Сибири.

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