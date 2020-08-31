Туроператоры назвали самые популярные направления по программе кешбэка

Российские туроператоры рассказали, какие направления, участвовавшие в акции с кешбэком, пользовались наибольшей популярностью у россиян. По данным аналитиков АТОР, предложение Ростуризма и платёжной системы "МИР" положительно отразилось на продажах турагентств.
Большинство оформленных туров пришлось на октябрь. Так, на этот месяц самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские минеральные воды. Также туроператоры отметили высокий спрос на туры в Санкт-Петербург, Татарстан и Калининград. В отдельных турагентствах подчеркнули повышенный интерес к дорогим турам на Камчатку и Байкал. По этим направлениям можно было получить максимальный кешбэк.
Россияне купили туров по программе кешбэка на 1,4 млрд рублейРостуризм оценил результат как позитивный с учётом того, что акция была запущена в беспрецедентно короткие сроки.
Средняя стоимость оформленных туров составила 50–57 тысяч рублей. А максимальный рост спроса среди турагентств по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 73%.
А ранее Лайф рассказывал, что из-за страха перед коронавирусом большинство россиян не рискует брать туры на зиму. Туристы беспокоятся за то, что Россию захлестнёт вторая волна пандемии, из-за чего они попадут в сложную ситуацию.