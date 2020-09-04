Яблоко на стероидах. Весь мир хочет остановить рост Apple, потому что иначе случится трагедия

Капитализация Apple достигает $2 трлн. Огромных богатств Apple достигла за счёт эксплуатации меньших компаний. Ведь каждый разработчик, который хочет зарабатывать на пользователях iPhone, обязан башлять большую долю Apple. У отрасли давно накопились вопросы к сомнительной бизнес-модели Apple, в 2020 году они из пассивного недовольства начали перерастать в открытую агрессию. А следом за разработчиками в борьбу с Apple включились и правительства различных государств. Рассказываем, почему все хотят остановить Apple и какая трагедия нас ждёт, если этого не случится.

Что случилось?

Компания Epic Games, разработчик видеоигры Fortnite, подала на Apple в суд. Причина — 30-процентная комиссия в App Store с каждой внутриигровой покупки. Точнее, причиной стал не столько размер комиссии, сколько нежелание Apple идти на компромисс.

В какой-то момент Epic Games решила обойти рэкет Apple и не платить 30%. Разработчик позволил покупать внутриигровой лут не с iPhone, а через сайт игры. Причём всем, кто шёл на сайт, Epic Games предлагала большую скидку.

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Apple такой вариант не устроил, она удалила Fortnite из App Store. Уже тогда вспыхнул настоящий конфликт. По мнению Epic Games, американская компания создала монополию и пользуется доминирующим положением на двух рынках — распространения приложений в App Store и обработки платежей внутри iOS. По заявлению авторов Fortnite, Apple вынуждает разработчиков соглашаться с незаконными условиями, чтобы привлечь людей в iOS-версии приложений.

Против Apple только Epic Games?

Вовсе нет. Заявление Epic Games вошло в резонанс с мнением многих других видных представителей IT-отрасли. Издателя Fortnite поддержали Telegram, Spotify, Netflix, Facebook и не только. У каждой компании есть причины не любить Apple.

Например, в Facebook летом добавили в своё мобильное приложение функцию, которая позволяет отблагодарить организаторов онлайн-мероприятий (занятий йогой, курсов по рисованию и т.д.). Следом соцсеть попросила Apple снизить комиссию для таких платежей. Apple отказала. Тогда в Facebook добавили в приложение дисклеймер. Мол, извините, но к сумме, которую вы хотите пожертвовать, придётся накинуть ещё 30%, потому что их заберёт Apple. Однако купертиновцы и здесь вставили палки в колёса: отозвали обновление iOS-версии Facebook, которое добавляет это предупреждение. Компании Марка Цукерберга пришлось отступить.

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И да, Epic Games — не единственная компания, которая, споткнувшись о жадность Apple, не спустила конфликт на тормозах. В июне в Евросоюзе начался антимонопольный суд, инициированный жалобами Rakuten и Spotify. Обе компании заявили, что Apple специально репрессирует сервисы сторонних разработчиков, чтобы продвигать свои аналогичные программы. Что похоже на правду. Например, одна и та же книга в Rakuten и Apple Books в первом магазине стоит дороже. Ведь Rakuten закладывает в цену 30-процентную комиссию, а Apple Books — нет.

Telegram тоже направил свою жалобу в рамках антимонопольного иска к Apple в Евросоюзе. Павел Дуров жалуется уже не столько на комиссию, сколько на ограничение прав потребителей. По его мнению, Apple не должна ограничивать пользователей iPhone в выборе источника приложений. Мол, если этого барьера не станет, выиграют все: и пользователи, и разработчики, и государство.

Политикой Apple недовольны только разработчики?

Собственно, у Еврокомиссии есть вопросы к Apple и без претензий разработчиков. Apple ограничивает использование NFC в iPhone только сервисом Apple Pay. "Банки" и другие финансовые приложения не могут использовать возможности iPhone на полную для предоставления более качественных услуг.

Аналогичное разбирательство было в Германии в 2019 году, где после принятия в бундестаге поправки к закону против отмывания денег компанию могут обязать предоставить доступ к NFC-модулю сторонним приложениям.

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В Японии Apple подозревали в нарушении правил конкуренции на рынке приложений для смартфонов и оказании давления на местные компании. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии совместно с комиссией по справедливой торговле проводило расследование по этому вопросу.

Осенью 2017 года они начали получать отчёты о проблемах с игровой платформой Game Plus от компании Yahoo, которая позволяет не загружать игры на смартфон, чтобы играть в них. Новая платформа планировала расширить список приложений, но внезапно сократила финансирование. При этом Yahoo была тесно связана с компанией Apple, так как осуществляла продажи через магазин приложений App Store. Согласно японскому законодательству любое вмешательство одной компании в работу другой запрещено.

А есть ли толк судиться с Apple?

Об Apple действительно несложно обломать все зубы, каким бы матёрым юристом ты ни был. Однако практика показывает, что и эту компанию можно прижать. Например, в США в 2017 году к Apple был предъявлен коллективный иск от пользователей после того, как компания призналась в умышленном замедлении работы старых iPhone.

Спустя три года Apple заявила, что готова выплатить от $310 до $500 млн долларов владельцам iPhone с целью урегулирования судебного иска об умышленном замедлении старых моделей телефона. В рамках соглашения Apple предстоит заплатить по $25 компенсации каждому владельцу смартфона.

В России на Apple тоже неоднократно пытались надавить. Например, в 2019 году по инициативе Kaspersky Lab ФАС возбудила против американской компании дело. Причина — Apple удалила из App Store сервис родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Скорее всего, для продвижения собственного приложения с аналогичным функционалом Screen Time.

В августе 2020 года ФАС удовлетворила жалобу Kaspersky Lab. Надзорное ведомство постановило, что американская компания злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам и ограничила конкуренцию на рынке приложений для iOS. Антимонополисты уже выдали Apple предписание об устранении нарушения.

Почему все пристали к Apple? Что плохого в том, что она большая?

Apple ведёт IT-рынок к монополизации. Точнее, вместе с Google она уже создала дуополию. Что тоже плохо: конкуренция при двух сильных игроках слабее, чем при десяти. Ещё большую опасность дуополия представляет, если оба её представителя работают в интересах одной страны.

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Отметить, что Apple — американская компания, в этом вопросе важно. Потому что мир переходит в эпоху цифровой экономики. Вершить судьбы остальных в новом мире будет та страна, которая обладает наибольшим запасом актуальных ресурсов. В случае с цифровой экономикой ими выступают пользователи, которые перманентным присутствием в Сети генерируют гигантские объёмы информации — big data.

— IT-рынок сегодня — это почти вся экономика, поскольку IT-решения становятся ключевой частью почти любых рынков. В этом смысле цифровая экономика очень сильно размыла границы рынков, а роль цифровых платформ — или, лучше сказать, операторов цифровых экосистем — стала крайне важной для всех сфер экономической жизни. Их рыночная власть выросла непропорционально росту мировой экономики в целом. Во многом именно цифровые гиганты собрали основной дивиденд от цифровизации экономики, а экономическое положение других участников рынка где-то даже ухудшилось, — рассказал Лайфу директор антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.

Обыватель тоже не выигрывает от доминирующего положения Apple на рынке. Во-первых, пока есть комиссия, приложения в App Store будут дороже, чем могли бы быть. Во-вторых, Apple цензурирует каталог App Store: вычищает утилиты, которые мешают развиваться её собственным сервисам. В-третьих, в App Store приложений могло бы быть больше, если бы Apple не грабила разработчиков. Эти и другие причины задуматься о справедливости Apple ещё в июле перечислил в своём манифесте Павел Дуров.

— Монополизация, которую мы наблюдаем в условиях цифровой экономики, хоть и проистекает из новых обстоятельств, но, как любая монополизация прошлого, несёт те же риски и проблемы. Монополист ориентирован на извлечение краткосрочной сверхвысокой выгоды за счёт остальных — как других компаний, так и потребителей. В конечном итоге монополизация рынка приводит к застою и общей экономической депрессии. Это много раз наблюдавшийся процесс. И нет оснований полагать, что в условиях цифровой экономики этой проблемы не будет или она рассосётся сама собой, — добавляет Алексей Иванов.

И что делать?

Серия выпадов в сторону Apple со стороны других представителей IT-отрасли подсветила проблему монополизации рынка для властей различных государств. И они начинают этому процессу противостоять, чтобы в ближайшем будущем не остаться в абсолютном проигрыше.

Как считает директор антимонопольного центра БРИКС, активная антимонопольная политика сегодня — это, по сути, наименее радикальный путь по противодействию тенденции монополизации цифровой экономики. Если антимонопольные меры в отношении IT-гигантов по всему миру окажутся успешными, то есть шанс на выравнивание дисбалансов в развитии мировой экономики, как это произошло в первой половине XX века в США, когда агрессивная антимонопольная политика помогла Америке не скатиться в революцию, в отличие от многих европейских стран.

— Судя по усиливающемуся антимонопольному движению против цифровых гигантов в мире, есть надежда, что так и произойдёт. В рамках работы Антимонопольного центра БРИКС мы видим большой интерес антимонопольных ведомств стран БРИКС, в том числе Китая, по активизации антимонопольной политики на цифровых рынках. В США эта дискуссия тоже набирает обороты, — говорит Алексей Иванов.

Евросоюз, например, использует в борьбе с Apple антитрастовое преследование. Примеры мы приводили выше: с NFC, Spotify и Rakuten. В России же ФАС разрабатывает пятый антимонопольный пакет, направленный на регулирование новых цифровых рынков. Он, как считает эксперт, позволит надзорному ведомству оперативнее реагировать на новые проблемы формирующейся экономики.