Google, Apple и Facebook признали частным правительством. Зачем США разрушают монополию IT-гигантов

В Америке состоялось одно из важнейших событий в IT-индустрии за последнее время. Конгресс США допросил глав Google, Apple, Facebook и Amazon. Повод — злоупотребление могуществом. Судя по всему, власти США почувствовали угрозу со стороны технологический гигантов. Рассказываем, что именно предъявляли корпорациям и как они оправдывались.

Небольшая ремарка о том, как в принципе в последнее время складываются отношения между США и Кремниевой долиной. Долгое время Белый дом позволял IT-гигантам делать всё, что они захотят. США гордились своей IT-индустрией и постоянно ставили её в пример остальным.

Меж тем Большая четвёрка (Google, Apple, Facebook и Amazon) пользовалась вседозволенностью и ни в чём себе не отказывала. Воротилы рынка подавляли и запугивали конкурентов, безнравственно использовали партнёров и манипулировали информацией. Как пишет Politico, перечисленные компании получили “чрезмерную власть над экономикой”.

В июне 2019 г. в Вашингтоне задались вопросом, а действительно ли Марк Цукерберг и Тим Кук наши друзья? Быстро выяснилось, что никто, начиная от законодателей до регуляторов, толком не понимает, как на самом деле работают механизмы под капотами Google, Apple, Facebook и Amazon. Расследовать этот вопрос поручили Юридическому комитету Конгресса и, в частности, председателю подкомитета по антимонопольной защите Дэвиду Сисиллину.

Зайти решили с самого больного для компаний и понятного народу вопроса — экономического. Ведь всем ясно, что нельзя бесконечно богатеть и при этом оставаться безупречно чистым. Год спустя, 29 июля, конгрессмены провели конференцию с Сундаром Пичаи, Тимом Куком, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом. Руководителям корпораций задали неудобные вопросы относительно их доминирующего положения на рынке.

Основная претензия Конгресса к Большой четвёрке в том, что она является сепаратором, который оставляет себе самое ценное и избавляется от бесполезного. Также поднимались вопросы цензуры и управления информацией.

Например, любой успешный IT-стартап из Кремниевой долины рано или поздно попадает в лапы Facebook или Google. Дальше два сценария. Первый — гигант берёт молодой проект под крыло и лишает права голоса в вопросах своего же будущего. Второй — гигант поглощает проект ради нескольких патентов, а потом уничтожает бренд ответным продуктом.

Apple и Amazon при этом являются бутылочным горлышком для тех, кто хочет продавать. В случае с Apple речь идёт о реализации программного обеспечения. В случае с Amazon — о всевозможной другой продукции.

Google

Первое — Google формирует поисковую выдачу исходя не из релевантности, а из выгоды. Дескать, сайты, которые приносят компании больше денег, попадают выше.

Второе — поисковик удерживает внимание пользователей на себе в ущерб другим сайтам. Как пример — конфликт с Yelp и TripAdvisor . После того, как у Google появились аналогичные им сервисы, поисковик начал опускать отзывы с Yelp и TripAdvisor.

На обе претензии Сундар Пичаи ответил уклончиво. Дескать, даже если сторонние сервисы и были ущемлены, то только ради улучшения пользовательского опыта. В подглядывании за конкурентами бизнесмен тоже не видит ничего зазорного: мол, Google, как и остальные корпорации, отслеживает тренды и на основе собранных данных улучшает свои продукты.

Третье — Конгресс взволновало тесное сотрудничество Google с КНР. В частности, речь шла о проекте "Стрекоза&a mp;quot;, в рамках которого корпорация совместно с КНР создавала цензурируемую версию поисковой системы Google.

Четвёртое — политики указали на сотрудничество Google с многими китайскими университетами, которые также поддерживаются и военными. Мол, эту ситуацию можно повернуть как госизмену.

Генеральный директор заявил, что корпорация не связана с военными КНР, и указал на совместные проекты с армией США. Мол, мы патриоты.

Пятое — в 2007 г. компания купила сервис DoubleClick и пообещала не объединять его с Google. Однако в 2016 г. базы данных совместились, что позволило Google увеличить выручку с рекламы. По словам Сундара Пичаи, на этот шаг они решились ради улучшения пользовательского опыта.

Facebook

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Первое — подавление конкурентов. Марка Цукерберга обвинили в установлении на рынке гегемонии. Facebook ставила конкурентов перед выбором: либо вы с нами, либо мы вас растопчем.

В качестве примера конгрессмены привели ситуацию с покупкой Instagram. Из переписки Марка с менеджерами Facebook выяснилось, что соцсеть видела в Instagram угрозу. Устранить её решили путём покупки за $1 млрд.

NEW: Here are the documents the House obtained about Facebook’s purchase of Instagram — including Zuckerberg’s discussion about “neutralizing a competitor” https://t.co/NrXDkLzxcn pic.twitter.com/BopG0IrW9P — Casey Newton (@CaseyNewton) July 29, 2020

Второе — копирование успешных идей конкурентов. Ещё один любопытный факт из переписки. Цукерберг угрожал Эвану Шпигелю, создателю Snapchat. Марк обещал уничтожить Snapchat, если Шпигель не согласится на сделку с Facebook. Эван отказался, и скоро формат Stories из Snapchat появился в Instagram и Facebook.

Таким же образом Цукерберг давил и на Кевина Систрома, создателя Instagram. Марк дал знать конкуренту, что Facebook готовит аналог Instagram под названием Facebook Camera. Аналогичный диалог предшествовал и покупке WhatsApp.

Что любопытно, после продажи Instagram и WhatsApp основатели сервисов потеряли контроль над своими продуктами. Заскучав, Кевин Систром и Ян Кум (создатель WhatsApp) покинули Facebook в 2018 г.

— Вы используете могущество Facebook для уничтожения слабых, но перспективных конкурентов, не даёте расцвести новым независимым от себя компаниям, — заключил один из конгрессменов.

Марк Цукерберг ушёл от ответов на многие вопросы. Одним из главных его тезисов было то, что копировать идеи конкурентов — нормально. Мол, у Facebook тоже много чего позаимствовали. Также создатель соцсети отрицал угрозы в адрес владельцев Instagram и Snapchat.

Amazon

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Первое — использование данных о продавцах для недобросовестной конкуренции с ними же. Мало кто знает, что Amazon является не только маркетплейсом, но и продавцом товаров собственной торговой марки. Как Amazon понимает, что ему выгодно продавать? Очень просто. Маркетплейс смотрит , что лучше всего продаётся в других подвластных ему магазинах. Что нарушает правила, установленные самим Amazon.

С этого и началась сессия вопросов к Джеффу Безосу. Бизнесмен ответил, что, как бы там ни было, покупатель всё ещё сам выбирает, у кого ему покупать. Что до правил, то Безосу о них известно. Однако он не может гарантировать их соблюдения. На этот счёт ведутся внутренние расследования.

Второе — покупка конкурентов. Как и Facebook, эта компания не стесняется поглощать коллег по цеху. Самая показательная история случилась в 2010 г. Amazon долго демпинговала производителя подгузников Diapers. Как только конкурент подешевел, Amazon его купила. А следом резко взвинтила цены на собственные памперсы.

Третье — истребление стартапов. Напомним, что Amazon ещё и технологическая компания. И на этом поле Безос играет также грязно. Буквально за неделю до собрания в конгрессе, The Wall Street Journal опубликовал историю стартаперши Даниэлы Брага, которую угораздило связаться с Amazon.

В 2016 г. IT-гигант вложил в её проект Defined Crowd 1,1 млн долларов и получил доступ ко всей конфиденциальной информации. Спустя 4 года Amazon запустил проект А21, который точь-в-точь как Defined Crowd. Для последнего это было губительно. Ровно так же Amazon обошёлся Nucleus, LivingSocial, Vocalife, Ubi, Novel Effect и Vivint Smart Home.

Безос ответил, что забыл про прецедент с Defined Crowd и другие инциденты. Да и в целом, как отмечает CNN, большая часть ответов миллиардера имели форму "не могу ответить" или "не могу вспомнить".

Apple

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Первое — изоляция iOS. Тим Кук, как уже многие отметили, отделался легче остальных. В первую очередь с него спросили за невозможность устанавливать на iOS приложения из сторонних источников.

Второе — контроль над доходами разработчиков. Конгрессмены указали на пункты в политике компании, которые позволяют без предупреждения менять условия сотрудничества с разработчиками. Например, изменить комиссию за покупки в AppStore с 15–30% до 40%. В качестве доказательства следствие показало фрагмент переписки, в котором вице-президент Apple Эдди Кью рассуждает о повышении комиссии до 40%.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/42o2Ye13jI — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

Тим Кук ответил на эти претензии уклончиво. Дескать, скажите спасибо, что мы берём только 15–30%. До появления App Store некоторые магазины брали по 50–70%.

Третье — Apple принуждает разработчиков использовать именно её инструменты. В июне App Store хотел удалить приложение Hey из-за отсутствия в нём Apple Pay. Для активации платной подписки Hey уводил пользователь на свой сайт. Что логично, ведь, используй они Apple Pay, 30% выручки достались бы Apple. Тим Кук не согласился с обвинением, но и не дал внятного ответа.

Четвёртое — Apple удаляет приложения, функционал которых пересекается с функционалом встроенных сервисов. В 2018 г. Apple запустила дополнение к родительскому контролю Screen Time. Следом из App Store начали пропадать приложения, ограничивающие функции смартфонов для детей.

Глава Apple заявил, что приложения удалялись только ввиду того, что не могли обеспечить защиту персональных данных на должном уровне. Конгрессмены парировали тезис Кука скриншотом, в котором топ-менеджер Apple Фил Шиллер рекомендует юзеру, взволнованному удалением приложения для родительского контроля, использовать Screen Time.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/yPPjbdjOIJ — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

И что с того?

На первый взгляд, заседание может показаться бессмысленным. Ведь было очевидно, что Пичаи, Кук, Цукерберг и Безос ни в чём не признаются. Но это только на первый взгляд. Конгресс в принципе не собирался обвинять Большую четвёрку и сразу же её наказывать. Нет. Цель, как отмечает The Verge , была другая: показать, что компании систематически пользуются доминирующим положением в отрасли для уничтожения всякого намёка на конкуренцию.

На наш взгляд, вышло убедительно. Политики использовали хрестоматийный приём из адвокатской практики. Они собрали отдельные случаи антиконкурентного поведения вместе и подкрепили тем самым предположение о том, что уничтожение стартапов — общепринятая среди Большой четвёрки практика.

Один прутик сломать легко, а сразу десять — сложно. Так же поступил и конгресс с фактами о недобросовестной конкуренции со стороны Google, Apple, Facebook и Amazon. Политики собрали компрометирующие факты вместе и теперь IT-гигантам оправдаться будет сложнее.

При этом нужно понимать, что расследование конгресса не закончилось. Но даже по окончании оно не приведёт к мгновенному наказанию корпораций. Материалы дела будут переданы Федеральной торговой комиссии США и лягут в основу уже начавшихся или новых антимонопольных расследований против каждой компании в отдельности.