Эпохе MacBook конец? Главная проблема компьютеров Apple без Intel и нужно ли их покупать?

Осенью состоится две презентации Apple. На одной в центре внимания будут новые модели iPhone, на другой компьютеры с новыми процессорами, которые производит сама компания. Переход с одной платформы на другую - всегда сложный процесс. Повлияет ли это отрицательно на компьютеры компании из Купертино — в материале Лайфа.
Почему Apple уходит с Intel?
На конференции WWDC 2020 компания Apple объявила о переходе на процессоры собственного производства ARM, называться они будут Apple Silicon. По словам Тима Кука, это историческое событие. Переход будет плавным, в течение двух лет.
По официальной версии Apple, решение было принято с целью быть более автономными и управлять как программной, так и аппаратной составляющей своих устройств. Это должно обеспечить их лучшей производительностью.
Однако есть и другая теория. По словам бывшего сотрудника Intel Франсуа Пьедноэля, настоящей причиной перехода Apple с чипов компании на собственные стали проблемы с контролем качества за процессорами семейства Skylake. Инженер говорит, что эти чипы получились крайне неудачными. Apple была одной из первых компаний, которая начала сообщать о множестве проблем в архитектуре процессоров.
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— Когда ваш клиент находит почти столько же ошибок, сколько и вы сами, это значит, что, скорее всего, что-то идёт не так, — отметил бывший инженер Intel.
ARM будет третьей моделью процессоров, которые использует Apple в Mac. В 1990-х годах она перешла с Motorola 68000 на PowerPC, а в 2006-м — с чипов PowerPC на Intel. По словам бывшего генерального директора купертиновцев Стива Джобса, компьютерам требовалась более высокая производительность и увеличенная автономность. PowerPC не соответствовали этим требованиям.
Что за ARM? И почему процессоры Apple назвали этой аббревиатурой?
Фаталити для Intel. Как переход Apple на процессоры ARM скажется на всём рынке ПКApple представила на WWDC много нового. Но не все по достоинству оценили главный анонс — развод Apple с Intel и перевод MacBook на процессоры собственного производства с архитектурой ARM. Рассказываем, почему это важно и что будет с Intel.
ARM Holdings — британская компания, разрабатывающая процессоры и другие чипы. Помимо того, ARM также лицензирует свои архитектуры. Это значит, что сторонние компании могут покупать лицензию и создавать собственные процессоры на основе архитектуры ARM.
Чипы Apple будут именно такими. Компания из Купертино разрабатывает свои собственные процессоры и ядра, которые реализуют наборы команд ARM.
Почему процессоры для Mac от Apple — это перспективно?
Процессоры Apple для смартфонов и планшетов — лучшие в своих сегментах. iPhone стабильно обгоняют конкурентов по производительности и становятся самыми мощными смартфонами на момент выхода.
A11 Bionic стал первым процессором, изготовленным по 7-нанометровому техпроцессу. Это обеспечило выпуск более компактных, быстрых (до 20%) и энергоэффективных (до 40%) чипов относительно предыдущего поколения.
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iPad Pro 2018 с фирменным чипом A12X Bionic показал высочайшую скорость ядер в тесте GeekBench. В одноядерном тесте планшет нового поколения набрал 5030 баллов, а в многоядерном — 18 217 баллов. Планшет выдал почти такой же результат, как и профессиональный ноутбук MacBook Pro 2018 на Intel Core i7, ноутбук незначительно мощнее в игровом тесте.
Другие изменения:
1. Режим сна не понадобится. При низкой энергоэффективности компьютеры начнут запускаться в разы быстрее.
2. Windows на компьютере Mac через Boot Camp теперь не запустить. Microsoft лицензирует операционную систему для ARM только в качестве предварительной установки на новом оборудовании.
Какие могут быть проблемы?
Такого превосходства, как iPhone среди смартфонов и iPad Pro среди планшетов, Mac если и добьются, то не скоро.
Apple — одна из немногих компаний, которой удалось успешно перейти с одной платформы на другую, причём два раза. Многим казалось, что перехода на Intel не случится, и их опасения оказались оправданны. Среди них был автор блога Daring Fireball Джон Грубер.
— Самой большой проблемой для Apple окажется совместимость программного обеспечения. Весь существующий софт Mac OS X необходимо будет оптимизировать под архитектуру процессора Intel, — писал он.
Грубер был прав — программное обеспечение, написанное для PowerPC, на Intel просто так не заработает. Решением стала программа-переводчик под названием Rosetta. Она преобразовывала PowerPC-код для для работы на Intel. Так, большинство программ начинали работать на чипах Intel без каких-либо изменений.
В 2020 году начнётся то же самое. Apple реализует преобразование кода x86_64 в ARM-совместимый — у компании уже есть некоторые инструменты для этого, например Rosetta 2. Инсайдер Fudge (@choco_bit) также считает это одной из главных проблем купертиновцев.
Каким будет первый Mac на ARM?
Вы не узнаете свой iPhone. iOS 14 уже доступна, 6 нововведений, о которых нужно знатьApple представила вторую бета-версию обновлённой операционной системы для своих смартфонов. Ранее компания презентовала её, рассказав о нововведениях. Лайф опробовал их и сравнил с iOS 13. Делимся впечатлениями.
В Сети появились первые результаты тестов компьютера Mac mini на базе чипов A12Z. Он разочаровал и показал, что пользователям Mac ликовать рано, копить деньги для обновления с Intel на Apple Sillicone тоже.
Со стирающимся мощным процессором компьютер работает на уровне MacBook Air, ноутбука, где целенаправленно экономят на производительности. В одноядерных тестах он набирал в среднем 811 баллов, а в многоядерных в среднем 2962 балла. Во втором случае Mac mini с Apple A12Z превзошёл только MacBook Air 2020 года с Intel Core i3, у которого 1005 и 2000 баллов. Для сравнения, MacBook Pro 13 на базе Intel Core i5-1038NG7 набирает в одноядерном тесте около 1200 баллов, а в многоядерном около 4400 очков.
Снижение мощности будет неизбежным, пока компьютерам будет нужен переводчик Rosetta. А он съедает от 25 до 40% вычислительной мощности, по оценкам экспертов. Поэтому плавный отказ от Intel обоснован. Фактически, первое время Mac с Apple Silicon будут работать на костылях.