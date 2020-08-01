Эпохе MacBook конец? Главная проблема компьютеров Apple без Intel и нужно ли их покупать?

Осенью состоится две презентации Apple. На одной в центре внимания будут новые модели iPhone, на другой компьютеры с новыми процессорами, которые производит сама компания. Переход с одной платформы на другую - всегда сложный процесс. Повлияет ли это отрицательно на компьютеры компании из Купертино — в материале Лайфа.

Почему Apple уходит с Intel?

На конференции WWDC 2020 компания Apple объявила о переходе на процессоры собственного производства ARM, называться они будут Apple Silicon. По словам Тима Кука, это историческое событие. Переход будет плавным, в течение двух лет.

По официальной версии Apple, решение было принято с целью быть более автономными и управлять как программной, так и аппаратной составляющей своих устройств. Это должно обеспечить их лучшей производительностью.

Однако есть и другая теория. По словам бывшего сотрудника Intel Франсуа Пьедноэля, настоящей причиной перехода Apple с чипов компании на собственные стали проблемы с контролем качества за процессорами семейства Skylake. Инженер говорит, что эти чипы получились крайне неудачными. Apple была одной из первых компаний, которая начала сообщать о множестве проблем в архитектуре процессоров.

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— Когда ваш клиент находит почти столько же ошибок, сколько и вы сами, это значит, что, скорее всего, что-то идёт не так, — отметил бывший инженер Intel.

ARM будет третьей моделью процессоров, которые использует Apple в Mac. В 1990-х годах она перешла с Motorola 68000 на PowerPC, а в 2006-м — с чипов PowerPC на Intel. По словам бывшего генерального директора купертиновцев Стива Джобса, компьютерам требовалась более высокая производительность и увеличенная автономность. PowerPC не соответствовали этим требованиям.

Что за ARM? И почему процессоры Apple назвали этой аббревиатурой?

ARM Holdings — британская компания, разрабатывающая процессоры и другие чипы. Помимо того, ARM также лицензирует свои архитектуры. Это значит, что сторонние компании могут покупать лицензию и создавать собственные процессоры на основе архитектуры ARM.

Чипы Apple будут именно такими. Компания из Купертино разрабатывает свои собственные процессоры и ядра, которые реализуют наборы команд ARM.

Почему процессоры для Mac от Apple — это перспективно?

Процессоры Apple для смартфонов и планшетов — лучшие в своих сегментах. iPhone стабильно обгоняют конкурентов по производительности и становятся самыми мощными смартфонами на момент выхода.

A11 Bionic стал первым процессором, изготовленным по 7-нанометровому техпроцессу. Это обеспечило выпуск более компактных, быстрых (до 20%) и энергоэффективных (до 40%) чипов относительно предыдущего поколения.

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iPad Pro 2018 с фирменным чипом A12X Bionic показал высочайшую скорость ядер в тесте GeekBench. В одноядерном тесте планшет нового поколения набрал 5030 баллов, а в многоядерном — 18 217 баллов. Планшет выдал почти такой же результат, как и профессиональный ноутбук MacBook Pro 2018 на Intel Core i7, ноутбук незначительно мощнее в игровом тесте.

Другие изменения:

1. Режим сна не понадобится. При низкой энергоэффективности компьютеры начнут запускаться в разы быстрее.

2. Windows на компьютере Mac через Boot Camp теперь не запустить. Microsoft лицензирует операционную систему для ARM только в качестве предварительной установки на новом оборудовании.

Какие могут быть проблемы?

Такого превосходства, как iPhone среди смартфонов и iPad Pro среди планшетов, Mac если и добьются, то не скоро.

Apple — одна из немногих компаний, которой удалось успешно перейти с одной платформы на другую, причём два раза. Многим казалось, что перехода на Intel не случится, и их опасения оказались оправданны. Среди них был автор блога Daring Fireball Джон Грубер.

— Самой большой проблемой для Apple окажется совместимость программного обеспечения. Весь существующий софт Mac OS X необходимо будет оптимизировать под архитектуру процессора Intel, — писал он.

Грубер был прав — программное обеспечение, написанное для PowerPC, на Intel просто так не заработает. Решением стала программа-переводчик под названием Rosetta. Она преобразовывала PowerPC-код для для работы на Intel. Так, большинство программ начинали работать на чипах Intel без каких-либо изменений.

В 2020 году начнётся то же самое. Apple реализует преобразование кода x86_64 в ARM-совместимый — у компании уже есть некоторые инструменты для этого, например Rosetta 2. Инсайдер Fudge (@choco_bit) также считает это одной из главных проблем купертиновцев.

Каким будет первый Mac на ARM?

В Сети появились первые результаты тестов компьютера Mac mini на базе чипов A12Z. Он разочаровал и показал, что пользователям Mac ликовать рано, копить деньги для обновления с Intel на Apple Sillicone тоже.

Со стирающимся мощным процессором компьютер работает на уровне MacBook Air, ноутбука, где целенаправленно экономят на производительности. В одноядерных тестах он набирал в среднем 811 баллов, а в многоядерных в среднем 2962 балла. Во втором случае Mac mini с Apple A12Z превзошёл только MacBook Air 2020 года с Intel Core i3, у которого 1005 и 2000 баллов. Для сравнения, MacBook Pro 13 на базе Intel Core i5-1038NG7 набирает в одноядерном тесте около 1200 баллов, а в многоядерном около 4400 очков.