Короли харассмента. Авторы Assassin’s Creed, Leagues of Legends и Fallout — сексуальные маньяки?

Пропаганда насилия и гомосексуализма. В чём обвиняли The Last of Us 2, которой все восхищаются Сегодня выходит самая ожидаемая игра 2020 года — The Last of Us Part II. Событие, сопоставимое с релизом шедевра от Кодзимы или продолжения GTA. Рассказываем, почему все говорят об этом проекте, кто пытался запретить его в России и как он связан с холокостом.