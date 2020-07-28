Короли харассмента. Авторы Assassin’s Creed, Leagues of Legends и Fallout — сексуальные маньяки?

Самая известная в игровой индустрии фемактивистка Анита Саркисян анонсировала службу поддержки для участников игровой индустрии — Games and Online Harassment Hotline. С 3 августа разработчики, блогеры, стримеры и те, кого они обидели, могут анонимно пожаловаться на сексуальные домогательства и дискриминацию на рабочем месте и в Сети, а также получить бесплатную психологическую помощь.

Кому-то проект Саркисян может показаться попыткой очередной раз хайпануть на актуальной теме. Может быть, отчасти это и так. Но мотивы активистки не отменяют того, что проблема харассмента в игровой индустрии стоит не менее остро, чем в Голливуде. Откуда, собственно, и пошла мода на разоблачения сексуально озабоченных руководителей. Вспоминаем несколько ярких примеров.

Twitch Blackout

Анонс Games and Online Harassment Hotline подоспел как нельзя кстати. Ведь в конце июня в соцсетях прокатилась новая волна откровений. Нескольких популярных стримеров на Twitch обвинили в сексуальных домогательствах и других формах оскорбительного поведения. Под удар попали такие партнёры стриминговой платформы, как Dreadedcone, Warwitch, 21wolv, IAmSp00n и BlessRNG.

Всего за пару дней выяснилось, что перечисленные звёзды Twitch так или иначе унизили по меньшей мере 70 человек. Кого-то из них стримеры обидели в реальной жизни, до других домогались онлайн. Причём не все обвинения касались каких-то сексуальных тем. В каких-то случаях стримеры допускали расистские или другие оскорбительные высказывания. Что интересно, позже на сайте Medium появился обновляемый список того, кто, где и как именно провинился.

Twitch отреагировал на растущий, как снежный ком, скандал довольно быстро. Компания расширила список слов, на которые автоматически реагирует бот-модератор, а также забанила всех стримеров, которых мы перечислили выше.

Проблемес а-ля франсе в Ubisoft

Фото © Christian Petersen/Getty Images

Скандал на Twitch оказался лишь началом нового раунда охоты на ведьм. Следом серия увольнений случилась в Ubisoft. Первым с хорошей работой, казалось было, распрощался Ашраф Исмаил, креативный директор готовящейся к релизу Assassin’s Creed: Valhalla.

Его история довольно странная. Мужчину никто не обвинял в харассменте или расистских высказываниях. Просто одна из пользовательниц "Твиттера" рассказала, что Ашраф Исмаил крутил с ней интрижку. При этом он не рассказал ей, что женат. Собственно, именно это возмутило и побудило любовницу слить переписку с креативным директором Ubisoft в Сеть.

Видимо, дабы не портить имидж Assassin’s Creed: Valhalla и всего издательства в целом, разработчик и решил уйти из Ubisoft добровольно. Впрочем, согласно официальному заявлению французской компании, сделать ему это не позволили. Вместо свободы разработчику даровали внеплановый отпуск.

Но кого уволить с позором, в Ubisoft всё равно нашли. Сначала временно отстранили двух вице-президентов Томми Франсуа и Максима Белана. В адрес каждого прилетело по меньшей мере три обвинения в домогательствах. А пару недель назад, 12 июля, компания отправила в отставку ещё двух топ-менеджеров. Ими стали Серж Эскоета, креативный дизайнер, который работал сразу в нескольких проектах, и Яннис Маллат, продюсер и руководитель канадских студий. Причина та же — домогательства на работе.

Бесславный конец легенды

Досталось в рамках этой зачистки и некоторым очень уважаемым в индустрии людям. Криса Авеллона, автора культовых игр вроде Planescape: Torment, Star Wars: Knights of the Old Republic II, Fallout 2, Neverwinter Nights 2 и Pillars of Eternity, смешали с грязью после обвинений в "Твиттере". Девушка под ником Karissa рассказала, как Авеллон якобы её споил, заманил в номер отеля иии… Ничего не было. Утром Крис рассказал, что она ему отказала. Но! На следующий вечер Karissa увидела, как коварный разработчик ровно по такому же сценарию обработал другую девицу.

Фото © Getty Images / Christian Petersen

История однозначно странная, но в ней всё же явно никто не пострадал. Однако и такого откровения стало достаточно, чтобы карьера маэстро закончилась. О прекращении дел с Крисом Авеллоном сразу объявили компании Gato Studios и Paradox Interactive. Причём последние решили вымарать вообще всё, что разработчик привнёс в игру Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Авеллон работал над сценарием игры.

Также от работы с Авеллоном отказались разработчики Dying Light 2. А российская студия Owlcat Games, которая совместно со сценаристом делает Pathfinder: Kingmaker 2, решила не принимать поспешных решений и понаблюдать за развитием ситуации.

Харассили до того, как это стало мейнстримом

Всё перечисленное — события буквально одного месяца. И события эти не первые в своём роде. Если подумать, то проблема харассмента в игровой индустрии проявилась раньше, чем в Голливуде. Взять хотя бы геймергейт, своего рода отца всех гейтов. Этот скандал начался ещё в 2014 году. Он обнажил коррумпированность англоязычной игровой прессы. Зачинщики геймергейта утверждают, что инди-разработчица Зоуи Куинн спала с некоторыми журналистами ради положительных рецензий на её игру. После выяснения этого обстоятельства Куинн долгое время подвергалась преследованиям и травле в Интернете. Последовавшие за этим случаем расследования показали, что в индустрии в целом многие журналисты и разработчики являются любовниками.

Позже, к слову, Зоуи стала причиной другого скандала. Осенью 2019 года она обвинила разработчика Night in the Woods Алека Холлоука в сексуальном домогательстве. Следом за ней ещё несколько девушек припомнили неподобающее поведение Холлоука. Эта история закончилась наипечальнейшим образом. Автор Night in the Woods не выдержал осуждения общественности и покончил с собой. Подробно об этой истории мы писали здесь.

Ubisoft не единственная крупная игровая компания, которая вляпалась в сексистский скандал на корпоративном уровне. В 2018 году широко обсуждались странные традиции в офисе Riot Games (издатели и разработчики League of Legends). Расследование Kotaku показало, что в компании умышленно не допускали женщин к старшим должностям. В то время как помощницами и младшими сотрудниками делали только их. В корпоративной переписке регулярно всплывали фотографии мужских половых органов и обсуждения из разряда, кого бы из сотрудниц поиметь на этой неделе.

Российская часть индустрии тоже, увы, не осталась в стороне. Осенью 2018 года в Сеть просочились совершенно дикие подробности об атмосфере, царящей в офисе Nintendo Russia. Во-первых, появилось видео, на котором топ-менеджер компании Яша Хаддажи оскорбляет русскоязычных комментаторов турнира по Mario Kart. Позже выяснилось, что он неуважительно относился и к своим подчинённым непосредственно в офисе Nintendo Russia. Если верить словам бывших сотрудников, то имели место и сексуальные домогательства. Причём нередко довольно грубые и настойчивые.

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Анита Саркисян многими воспринимается как спорная фигура игровой индустрии. Особенно сильно её недолюбливают геймеры. Поскольку тот факт, что в играх, создаваемых в США или Европе, женских персонажей практически перестали объективизировать — по большей части её заслуга. Яркий пример тому — трансформация Лары Крофт (серия игр Tomb Raider) из секс-символа в символ женской силы и воли.