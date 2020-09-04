Заразнее прежнего. Учёные выявили новую мутацию коронавируса

Небольшая мутация в геноме коронавируса нового типа, которым чаще всего заражаются люди, может объяснить его быстрое распространение по планете и угрожает сделать CoViD-19 более опасным. Об этом говорится в статье учёных, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

— То, что в этой части РНК коронавируса появилась мутация, которой нет у его родственников, которые заражают панголинов и летучих мышей, могло повысить его заразность и жизнеспособность, — цитирует исследователей ТАСС.