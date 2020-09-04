Заразнее прежнего. Учёные выявили новую мутацию коронавируса

Небольшая мутация в геноме коронавируса нового типа, которым чаще всего заражаются люди, может объяснить его быстрое распространение по планете и угрожает сделать CoViD-19 более опасным. Об этом говорится в статье учёных, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.
— То, что в этой части РНК коронавируса появилась мутация, которой нет у его родственников, которые заражают панголинов и летучих мышей, могло повысить его заразность и жизнеспособность, — цитирует исследователей ТАСС.
Обнаруженный участок S2M практически идентичен у всех штаммов коронавируса, которыми заражаются люди. Но отсутствует у своих "сородичей" — штаммов, выявленных у летучих мышей. Нет его и в вирусе атипичной пневмонии. Как предположили учёные, мутация в S2M "человеческого" коронавируса приводит к тому, что изменяется треугольная форма части РНК вируса. Теоретически это позволит следующим штаммам коронавируса цепляться к большему количеству белковых молекул и лучше противостоять клеточным антивирусным РНК-молекулам.
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Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. Также позднее российскую вакцину, получившую название "Спутник V", испытали на себе министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. В НИЦ имени Гамалеи заявили, что вакцинация жителей России может занять до года.