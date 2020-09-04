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Отправивших живую пенсионерку в морг курских медиков наказали

Женщина умерла через пять дней после инцидента.

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Фото © Pixabay

Работников Горшеченской центральной районной больницы в Курской области, которые по ошибке отправили живую 81-летнюю пациентку в морг, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в администрации области.

Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности, — рассказали в администрации.

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Он также рассказал, что женщина не запомнила ничего из случившегося.

Главный врач больницы Роман Кондратенко по собственному желанию уйдёт в отпуск с последующим увольнением.

Власти области выразили соболезнования родным и близким женщины. Она скончалась через несколько дней после инцидента, 18 августа.

Ранее Лайф писал о мужчине, который умер во дворе районной больницы в Якутии. Перед смертью он распивал алкоголь на территории медучреждения.

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