Отправивших живую пенсионерку в морг курских медиков наказали

Работников Горшеченской центральной районной больницы в Курской области, которые по ошибке отправили живую 81-летнюю пациентку в морг, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в администрации области.
— Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности, — рассказали в администрации.
"Глупая ситуация вышла". Врач объяснил, как могла "ожить" бабушка, которую нашли в морге под КурскомОн также рассказал, что женщина не запомнила ничего из случившегося.
Главный врач больницы Роман Кондратенко по собственному желанию уйдёт в отпуск с последующим увольнением.
Власти области выразили соболезнования родным и близким женщины. Она скончалась через несколько дней после инцидента, 18 августа.
Ранее Лайф писал о мужчине, который умер во дворе районной больницы в Якутии. Перед смертью он распивал алкоголь на территории медучреждения.