Российских туристов ночью выселили из отеля в Турции

Российским туристам в турецком курортном посёлке Ичмелер в 8 км от Мармариса минувшей ночью пришлось понервничать из-за того, что их начали выселять из отеля.
По данным турецкого информагентства İHA, в четырёхзвёздочную гостиницу нагрянула полиция, чтобы проверить лицензию на продажу алкогольных напитков у отеля. Документов руководство предоставить не смогло и отель опечатали.
"Хоть в Россию уезжайте". Туристов из Липецка выгнали из оплаченного пятизвёздочного отеля в Турции — видеоОтдых за 130 тысяч рублей превратился в кошмар. Теперь супруги собираются судиться с туроператором.
В итоге 60 иностранным туристам, в том числе россиянам, из 20 номеров пришлось покинуть здание около полпервого ночи. Их переселили в отель неподалёку.
Ранее жена российского шоумена и певца Александра Реввы Анжелика заявила, что осталась недовольна отдыхом на курортах в Турции, которые вновь открылись после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.