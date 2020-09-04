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Российских туристов ночью выселили из отеля в Турции

Оказалось, что гостиница торговала алкоголем, не имея лицензии.

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Фото © İHA

Российским туристам в турецком курортном посёлке Ичмелер в 8 км от Мармариса минувшей ночью пришлось понервничать из-за того, что их начали выселять из отеля.

По данным турецкого информагентства İHA, в четырёхзвёздочную гостиницу нагрянула полиция, чтобы проверить лицензию на продажу алкогольных напитков у отеля. Документов руководство предоставить не смогло и отель опечатали.

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В итоге 60 иностранным туристам, в том числе россиянам, из 20 номеров пришлось покинуть здание около полпервого ночи. Их переселили в отель неподалёку.

Ранее жена российского шоумена и певца Александра Реввы Анжелика заявила, что осталась недовольна отдыхом на курортах в Турции, которые вновь открылись после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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