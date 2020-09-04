Российских туристов ночью выселили из отеля в Турции

Российским туристам в турецком курортном посёлке Ичмелер в 8 км от Мармариса минувшей ночью пришлось понервничать из-за того, что их начали выселять из отеля.

По данным турецкого информагентства İHA, в четырёхзвёздочную гостиницу нагрянула полиция, чтобы проверить лицензию на продажу алкогольных напитков у отеля. Документов руководство предоставить не смогло и отель опечатали.

В итоге 60 иностранным туристам, в том числе россиянам, из 20 номеров пришлось покинуть здание около полпервого ночи. Их переселили в отель неподалёку.