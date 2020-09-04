Глава Минздрава дал оценку, как возобновление перелётов влияет на ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с CoViD-19 в России.
— Пока мы этого не отмечаем. Всё-таки меры безопасности принимаются, — рассказал министр в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, повлияло ли открытие международного авиасообщения на эпидемиологическую обстановку в стране.
Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольнойМинистр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.
Ранее Лайф сообщал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание главы Минздрава на новые объекты, которые они могли "не увидеть".