"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавируса

Разработанная в России вакцина против коронавируса "Спутник V" показала очень хорошие результаты и обеспечивает почти 100%-ный иммунный ответ. Об этом заявил член Экспертного комитета Минздрава Греции Хараламбос Гогос на брифинге в министерстве.
Российские учёные опубликовали результаты испытаний первой в мире вакцины от коронавирусаОтмечается, что у 100% добровольцев после вакцинации начали вырабатываться антитела к инфекции.
— Надо сказать, что это очень хорошая вакцина. Теперь у нас есть данные по этапам [испытаний] 1 и 2, и мы, конечно, ждём третьего этапа, — сказал он.
Гогос пояснил, что на третьем этапе препарат испытывается на большем количестве пациентов, в том числе из так называемых групп риска, которые чувствительны к коронавирусу. В ходе исследования изучается иммунный ответ не только здоровых людей среднего возраста, но и более старших, а также тех, у кого имеются другие заболевания (наподобие диабета и гипертонии).
Заразнее прежнего. Учёные выявили новую мутацию коронавирусаНашли её у людей. А вот у прежних носителей — летучих мышей — такой не выявлено.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Он отметил, что препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину. К настоящему времени она начала поступать в гражданский оборот.
Полную информацию о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.