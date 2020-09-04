"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавируса

Разработанная в России вакцина против коронавируса "Спутник V" показала очень хорошие результаты и обеспечивает почти 100%-ный иммунный ответ. Об этом заявил член Экспертного комитета Минздрава Греции Хараламбос Гогос на брифинге в министерстве.

— Надо сказать, что это очень хорошая вакцина. Теперь у нас есть данные по этапам [испытаний] 1 и 2, и мы, конечно, ждём третьего этапа, — сказал он.

Гогос пояснил, что на третьем этапе препарат испытывается на большем количестве пациентов, в том числе из так называемых групп риска, которые чувствительны к коронавирусу. В ходе исследования изучается иммунный ответ не только здоровых людей среднего возраста, но и более старших, а также тех, у кого имеются другие заболевания (наподобие диабета и гипертонии).