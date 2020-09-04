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"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавируса

Теперь в Афинах ждут данные третьего этапа испытаний.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Разработанная в России вакцина против коронавируса "Спутник V" показала очень хорошие результаты и обеспечивает почти 100%-ный иммунный ответ. Об этом заявил член Экспертного комитета Минздрава Греции Хараламбос Гогос на брифинге в министерстве.

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Отмечается, что у 100% добровольцев после вакцинации начали вырабатываться антитела к инфекции.

Надо сказать, что это очень хорошая вакцина. Теперь у нас есть данные по этапам [испытаний] 1 и 2, и мы, конечно, ждём третьего этапа, — сказал он.

Гогос пояснил, что на третьем этапе препарат испытывается на большем количестве пациентов, в том числе из так называемых групп риска, которые чувствительны к коронавирусу. В ходе исследования изучается иммунный ответ не только здоровых людей среднего возраста, но и более старших, а также тех, у кого имеются другие заболевания (наподобие диабета и гипертонии).

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Нашли её у людей. А вот у прежних носителей — летучих мышей — такой не выявлено.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Он отметил, что препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину. К настоящему времени она начала поступать в гражданский оборот.

Полную информацию о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

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