Учёный объяснил, почему плохое быстро забывается

Многие люди отмечают, что радостные и светлые воспоминания остаются на всю жизнь, а всё плохое забывается. На самом деле негативные воспоминания никуда не уходят, но доступ к ним ограничен специальными защитными механизмами памяти, рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медуниверситета Рустем Гайфутдинов.

Учёный отметил, что если бы этот механизм отсутствовал, то накопившийся отрицательный фон попросту мешал бы человеку жить.

— Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить, — цитирует Гайфутдинова радио Sputnik.

Впрочем, если постараться, отметил учёный, можно вспомнить абсолютно всё, но это вряд ли нужно. Специалист добавил, что существуют специальные практики, применяемые в судебной медицине. Благодаря им человек может вспомнить детали, зрительные, слуховые и телесные ощущения.