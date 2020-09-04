Учёный объяснил, почему плохое быстро забывается

Многие люди отмечают, что радостные и светлые воспоминания остаются на всю жизнь, а всё плохое забывается. На самом деле негативные воспоминания никуда не уходят, но доступ к ним ограничен специальными защитными механизмами памяти, рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медуниверситета Рустем Гайфутдинов.
Учёный отметил, что если бы этот механизм отсутствовал, то накопившийся отрицательный фон попросту мешал бы человеку жить.
— Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить, — цитирует Гайфутдинова радио Sputnik.
Где-то это уже было. Психолог объяснил, почему у людей возникает дежавюПо его словам, этот эффект может быть проявлением интуиции человека.
Впрочем, если постараться, отметил учёный, можно вспомнить абсолютно всё, но это вряд ли нужно. Специалист добавил, что существуют специальные практики, применяемые в судебной медицине. Благодаря им человек может вспомнить детали, зрительные, слуховые и телесные ощущения.
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