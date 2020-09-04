США предъявили обвинения задержанному россиянину Егору Крючкову

Россиянину Егору Крючкову, задержанному в США, предъявлены обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

По данным следствия, Крючков намеревался внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании. Утверждается, что для этих целей в период с 16 июля по 22 августа 27-летний россиянин пытался нанять одного из сотрудников предприятия. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе. Далее Крючков, по версии американских правоохранителей, планировал заняться шантажом, угрожая выложить данные в Сеть.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что гражданин РФ планировал кибератаку на предприятие по производству электромобилей в штате Невада.