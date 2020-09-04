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Российский фильм впервые вошёл в топ-5 iTunes в США

Картина рассказывает о миссии советских космонавтов, которые вернулись на Землю "не одни".

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Фото © "Кинопоиск"

Впервые в истории российского кинематографа отечественный фильм вошёл в топ рейтинга iTunes в США. Картина "Спутник" заняла первое место в категории "Хоррор" и пятое — в разделе "Кино", сообщает пресс-служба Art Pictures Studio.

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В России премьера картины запланирована на 19 ноября.

Кинолента стала дебютом режиссёра Егора Абраменко. В ней рассказывается о миссии двух советских космонавтов в 1983 году, которые после полёта в космос вернулись на Землю "не одни". Критики прозвали фильм ремейком "Чужого" Ридли Скотта.

Тем не менее к новинке проявили серьёзный интерес на фестивалях, фильм был представлен уже на 13 смотрах, включая известный киноконкурс Tribeca, проходящий в Нью-Йорке. А грамотный подход к рекламе компании IFC Films, которая приобрела права картины на показ в США, обеспечил поток положительных отзывов, что и привело к успеху.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина и Пётр Фёдоров.

Ранее сообщалось, что тизер фильма "Дюна" появился в Сети.

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