Российский фильм впервые вошёл в топ-5 iTunes в США

Впервые в истории российского кинематографа отечественный фильм вошёл в топ рейтинга iTunes в США. Картина "Спутник" заняла первое место в категории "Хоррор" и пятое — в разделе "Кино", сообщает пресс-служба Art Pictures Studio.
Погони, перестрелки и таинственный злодей. Вышел второй трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде — видеоВ России премьера картины запланирована на 19 ноября.
Кинолента стала дебютом режиссёра Егора Абраменко. В ней рассказывается о миссии двух советских космонавтов в 1983 году, которые после полёта в космос вернулись на Землю "не одни". Критики прозвали фильм ремейком "Чужого" Ридли Скотта.
Тем не менее к новинке проявили серьёзный интерес на фестивалях, фильм был представлен уже на 13 смотрах, включая известный киноконкурс Tribeca, проходящий в Нью-Йорке. А грамотный подход к рекламе компании IFC Films, которая приобрела права картины на показ в США, обеспечил поток положительных отзывов, что и привело к успеху.
Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина и Пётр Фёдоров.
Ранее сообщалось, что тизер фильма "Дюна" появился в Сети.