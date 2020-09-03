Погони, перестрелки и таинственный злодей. Вышел второй трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде — видео

Второй трейлер 25-го фильма бондианы "Не время умирать" опубликован в ютуб-канале Universal Pictures Russia.

В кадре помимо самого Бонда, которого в пятый раз сыграл британский актёр Дэниел Крейг, появляется и главный антагонист картины Сафин, роль которого исполнил Рами Малек. Также на видео можно увидеть новую знакомую агента 007 Палому (Ана де Армас) и агента 00 (Лашана Линч), временно взявшую на себя функции Бонда. Кроме того, в фильме снялись Леа Сейду, Бен Уишоу, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Билли Магнуссен и другие. Режиссёром ленты выступил Кэри Фукунага.

По сюжету картины Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается тихой жизнью на Ямайке. Но его старый друг из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего учёного. Миссия приводит агента 007 к таинственному злодею, в руках которого оказались новые опасные технологии.

Напомним, мировую премьеру фильма перенесли из-за пандемии коронавируса с апреля на ноябрь. В России выход картины запланирован на 19 ноября.