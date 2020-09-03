В ЛНР опровергли заявление Украины о достижении новых договорённостей по Донбассу

Заявление Офиса президента Украины Владимира Зеленского о достижении договорённостей по итогам заседания трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики на переговорах Родион Мирошник.
— К сожалению, офис украинского президента в последнее время выдаёт желаемое за действительность, — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
В ЛНР сообщили о гибели одного ополченца при обстреле со стороны украинских военныхВ республике потребовали от ОБСЕ отреагировать "на военные преступления киевских властей".
Представитель ЛНР подтвердил факт переговоров, однако уточнил, что ни одного решения сторонами задокументировано, подписано или принято не было.
— По одной простой причине — потому что вести переговоры со стороной, которая за столом переговоров что-то обещает, а органы власти в лице парламента предпринимают действия, которые напрямую нарушают ранее достигнутые договорённости, это недобросовестное ведение переговоров, продолжать в таком русле крайне сложно, — отметил Мирошник.
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Напомним, ранее офис Зеленского сообщил, что представители ТКГ достигли новых договорённостей. В частности, речь шла о разведении сил и военной техники на ещё четырёх участках.