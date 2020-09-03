В ЛНР опровергли заявление Украины о достижении новых договорённостей по Донбассу

Заявление Офиса президента Украины Владимира Зеленского о достижении договорённостей по итогам заседания трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики на переговорах Родион Мирошник.

— К сожалению, офис украинского президента в последнее время выдаёт желаемое за действительность, — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель ЛНР подтвердил факт переговоров, однако уточнил, что ни одного решения сторонами задокументировано, подписано или принято не было.

— По одной простой причине — потому что вести переговоры со стороной, которая за столом переговоров что-то обещает, а органы власти в лице парламента предпринимают действия, которые напрямую нарушают ранее достигнутые договорённости, это недобросовестное ведение переговоров, продолжать в таком русле крайне сложно, — отметил Мирошник.