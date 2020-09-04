Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления блогера Алексея Навального.
— Я не знаю точно, что произошло. У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу, — сказал Трамп журналистам.
Также Трамп отметил, что у Вашингтона нет причин сомневаться в выводах Германии, хотя в США этих данных ещё не видели.
Обнародован обещанный Лукашенко перехваченный разговор о фальсификации отравления НавальногоСобеседники говорят на английском и называют белорусского лидера крепким орешком.
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.