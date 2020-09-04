Губернатор Калининградской области сыграл на гитаре на джазовом концерте — видео

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов взял в руки гитару и выступил на джазовом концерте. Сначала он вёл прямой эфир в "Инстаграме", но затем решил выйти на сцену во время выступления группы "Мысли вслух".
Как сообщает паблик "Типичный Калининград", Алиханов подыграл музыкантам в песне Sweet Dreams группы Eurythmics и ещё в трёх композициях.
Концерт "Калининград Сити Джаз" проводился бесплатно на острове Канта. Одноимённый XV международный музыкальный фестиваль перенесли на следующий год из-за коронавируса.
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