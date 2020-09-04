Диана Арбенина исполнила песню "Гавань" с 160 детьми, и видео с их выступлением растрогает любого

Концерт Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы" состоялся 3 сентября в Крыму на фестивале "Таврида-Арт-2020". Во время выступления на сцену вышло 160 участников всероссийского конкурса "Большая перемена". Вместе с популярной певицей дети исполнили её песню "Гавань", которая как никогда подходила случаю, пишет сообщество "Большая перемена" в соцсети "ВКонтакте".

"Большая перемена" — конкурс для школьников, который помогает детям определиться с будущей профессией, а также дарит различные призы — будь то отдых в летнем лагере или помощь с поступлением в вуз мечты. В этом году участие приняли уже более миллиона школьников со всей страны.