Похоже, у культового первоклассника, которому "шарик не дали, в комнате закрыли", появился достойный соперник. Радостная девочка из Трускавца, Украина, честно ответила на вопрос журналистки, почему она так рвётся в школу, и покорила сердца не только жителей бывшего СССР, но и западных стран. На популярном портале Reddit пользователь maimon_rambam опубликовал интервью с первоклассницей, озаглавив это как "Вся жизнь за 23 секунды".
В ролике, набравшем 29,4 тыс. лайков, девочка отвечает, что в школе хорошо, ведь там можно поиграть, а потом придётся учиться и ещё раз учиться, чтобы пойти в университет, а затем на работу. "Ну а потом помрём", — радостно заключает первоклашка. В комментариях пользователи Reddit принялись шутить, что малышка тонко уловила суть, хотя некоторых её слова подтолкнули к депрессии.
Фото © Reddit / maimon_rambam
Никакой пенсии, только смерть
Это, конечно, смешно, но разве не грустно, что мы такое обречённое поколение, раз мы понимаем, о чём она говорит? Наши отцы мечтали на пенсии купить домик на берегу моря, а мы рассуждаем, не схлопнется ли общество, когда нам стукнет 60
WOW-video
Украинская первоклассница рассказала, почему хочет пойти в школу, и видео с ней облетело весь мир
сегодня в 10:58
Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитиве
вчера в 12:40
Девушка снимала, как она поёт, но видео стало вирусным благодаря внезапному появлению её мамы
02 сентября, 12:34