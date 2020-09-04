Украинская первоклассница рассказала, почему хочет пойти в школу, и видео с ней облетело весь мир

Похоже, у культового первоклассника, которому "шарик не дали, в комнате закрыли", появился достойный соперник. Радостная девочка из Трускавца, Украина, честно ответила на вопрос журналистки, почему она так рвётся в школу, и покорила сердца не только жителей бывшего СССР, но и западных стран. На популярном портале Reddit пользователь maimon_rambam опубликовал интервью с первоклассницей, озаглавив это как "Вся жизнь за 23 секунды".

В ролике, набравшем 29,4 тыс. лайков, девочка отвечает, что в школе хорошо, ведь там можно поиграть, а потом придётся учиться и ещё раз учиться, чтобы пойти в университет, а затем на работу. "Ну а потом помрём", — радостно заключает первоклашка. В комментариях пользователи Reddit принялись шутить, что малышка тонко уловила суть, хотя некоторых её слова подтолкнули к депрессии.