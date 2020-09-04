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Отец с дочкой шокировали радиоведущих, поцеловавшись ради тысячи долларов в прямом эфире

На одном из австралийских радио есть шоу "Парень или папа". На него приходят разновозрастные пары или дочери со своими отцами. А ведущие должны угадать, кто есть кто. Последние гости передачи ещё надолго запомнятся слушателям.

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Фото © Boyfriend or Daddy

На запись программы пришли 49-летний Ник и 26-летняя Стейси. Обычно ведущие Кайл Сэндилэндс и Джеки О'Хендерсон легко угадывают, кто у них в гостях. Но эта парочка сделала всё возможное, чтобы всех обмануть и выиграть приз — тысячу австралийских долларов (55 тысяч рублей). С самого входа в студию они обменялись коротким поцелуем, но он не сильно убедил экспертов.

Фото © Boyfriend or Daddy

Им пришлось отвечать на самые неудобные вопросы. Начали с обсуждения любимой позиции в сексе, но пара ничуть не смутилась. "Мне больше нравится снизу", — сказал Ник, когда девушка согласно кивнула. Дальше Кайл поинтересовался, нравится ли мужчине оральный секс с такой молодой девушкой. Тогда Стейси решила перехватить микрофон и ответила, что "она научила его многому". Такие откровенные ответы убедили ведущих в том, что их гости встречаются.

Окей, это будет действительно странно, если он окажется её отцом. Но её работа — попытаться выиграть деньги, не забывайте. Так что мы не можем верить всему, что она говорит

Кайл Сэндилэндс

Ведущий шоу

Радиоведущие. Фото © Boyfriend or Daddy

Дальше ведущие посовещались и решили, что единственный способ точно узнать, встречаются ли Ник со Стейси, — это попросить их поцеловаться в губы. Тогда гости без тени стеснения просто начали целоваться. "Они целуются! Это настоящий поцелуй!" — закричал Кайл, в то время как Джеки в шоке надеялась, что они — действительно пара.

Какой же шок был на лицах ведущих, когда Стейси призналась, что Ник — её отец.

Это всё мы делали ради денег. На самом деле это мой отец

Стейси

Видео © Boyfriend or Daddy

Сначала кадры с откровенным поцелуем отца и дочери были опубликованы на странице радиошоу. Но вскоре сомнительное видео удалили. Однако Интернет помнит всё. Руководство радиостанции причины не раскрывает, но по словам гостей можно понять, что такой славы они бы не хотели. "Мой парень точно расстроится после этого", — сказала Стейси, пишет Daily Mail.

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