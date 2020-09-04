Отец с дочкой шокировали радиоведущих, поцеловавшись ради тысячи долларов в прямом эфире

На запись программы пришли 49-летний Ник и 26-летняя Стейси. Обычно ведущие Кайл Сэндилэндс и Джеки О'Хендерсон легко угадывают, кто у них в гостях. Но эта парочка сделала всё возможное, чтобы всех обмануть и выиграть приз — тысячу австралийских долларов (55 тысяч рублей). С самого входа в студию они обменялись коротким поцелуем, но он не сильно убедил экспертов.

Им пришлось отвечать на самые неудобные вопросы. Начали с обсуждения любимой позиции в сексе, но пара ничуть не смутилась. "Мне больше нравится снизу", — сказал Ник, когда девушка согласно кивнула. Дальше Кайл поинтересовался, нравится ли мужчине оральный секс с такой молодой девушкой. Тогда Стейси решила перехватить микрофон и ответила, что "она научила его многому" . Такие откровенные ответы убедили ведущих в том, что их гости встречаются.

Окей, это будет действительно странно, если он окажется её отцом. Но её работа — попытаться выиграть деньги, не забывайте. Так что мы не можем верить всему, что она говорит

Дальше ведущие посовещались и решили, что единственный способ точно узнать, встречаются ли Ник со Стейси, — это попросить их поцеловаться в губы. Тогда гости без тени стеснения просто начали целоваться. "Они целуются! Это настоящий поцелуй!" — закричал Кайл, в то время как Джеки в шоке надеялась, что они — действительно пара.

Какой же шок был на лицах ведущих, когда Стейси призналась, что Ник — её отец.