Визажист повернул время вспять, превращая своих клиенток в невероятных красавиц: 10 фото до и после

Стефан Суботич — визажист из Белграда, который придумал свой способ борьбы со старением
Он накладывает макияж таким образом, что женщины за 40 снова становятся молодыми и прекрасными
Там, где другие мастера сдаются и опускают руки, Суботич видит вызов
Он разработал собственную методику, в основе которой — умение разглядеть возрастные изменения и "отменить" их
Он выкладывает фото до и после у себя на странице в Instagram
На его аккаунт подписано 87 тыс. пользователей
Разумеется, среди юзеров есть и хейтеры, которые ругают Суботича за злоупотребление макияжем
И всё же желание женщин вернуть былую красоту — сильнее
Работы визажиста не просто макияж, а настоящее искусство
Он, как художник, видит тени, "играет" со светлыми и тёмными участками кожи, а итог всегда один: чудесное преображение
Многие из его клиенток искренне благодарны за подаренные эмоции
А кто-то и вовсе остаётся в неоплатном долгу, заявляя, что макияж "спас" их от хирургического скальпеля
WOW-news
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