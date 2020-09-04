Визажист повернул время вспять, превращая своих клиенток в невероятных красавиц: 10 фото до и после

Стефан Суботич — визажист из Белграда, который придумал свой способ борьбы со старением

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Он накладывает макияж таким образом, что женщины за 40 снова становятся молодыми и прекрасными

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Там, где другие мастера сдаются и опускают руки, Суботич видит вызов

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Он разработал собственную методику, в основе которой — умение разглядеть возрастные изменения и "отменить" их

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Он выкладывает фото до и после у себя на странице в Instagram

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

На его аккаунт подписано 87 тыс. пользователей

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Разумеется, среди юзеров есть и хейтеры, которые ругают Суботича за злоупотребление макияжем

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

И всё же желание женщин вернуть былую красоту — сильнее

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Работы визажиста не просто макияж, а настоящее искусство

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Он, как художник, видит тени, "играет" со светлыми и тёмными участками кожи, а итог всегда один: чудесное преображение

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

Многие из его клиенток искренне благодарны за подаренные эмоции

Фото © Instagram / stefansubotic_makeup

А кто-то и вовсе остаётся в неоплатном долгу, заявляя, что макияж "спас" их от хирургического скальпеля