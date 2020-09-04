Дочь Веры Брежневой показала фото в крошечном бикини, и такую конкуренцию маме выдержать сложно

19-летняя Соня Киперман соскучилась по морю и солнцу и выложила в инстаграм-сториз пикантный снимок. Девушка позировала в маленьком бикини, приоткрыв рот и спрятав часть лица за волосами. На фото дочка экс-солистки "ВИА Гры" отметила, что хотела бы оказаться в Греции.
Светловолосая наследница певицы выбрала такой ракурс, при котором лучше видно её плоский живот и соблазнительные изгибы. И снимок вышел настолько знойным, что девушка в привлекательности может потягаться со звёздной мамой.
Соня — дочка певицы от Виталия Войченко. Вера Брежнева жила с ним в незарегистрированном браке, но отношения не сложились — и она ушла от возлюбленного. В 2006-м артистка вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, брак с которым тоже не выдержал испытания временем. Однако сейчас Соня в соцсетях фигурирует именно под его фамилией.
Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa
Девушка живёт и учится в США, куда переехала, как только получила паспорт, пишет Starhit. Соня поступила в колледж, где изучают гуманитарные науки и искусство. Также её привлекают кинематограф и модельный бизнес.
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