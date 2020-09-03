Дочь Гузеевой разделась перед камерой и предстала в таких странных позах, что любая мать ужаснётся

В Сети снова появились откровенные снимки 20-летней Ольги Бухаровой. На них девушка предстала почти без одежды, не скрывая свой обнажённый бюст от посторонних глаз. Провокационная фотосессия прошла в слабоосвещённой комнате и сопровождалась необычными позами наследницы звезды "Жестокого романса".
Фото © Telegram / НеМалахов
Некоторые пикантные детали девушка и вовсе показала в камеру крупным планом. Кто стал автором столь смелых снимков, неясно. Впрочем, девушка периодически выступает в качестве него сама и делает селфи в обнажённом виде, не смущаясь показывать их подписчикам в "Инстаграме".
Фото © Instagram / larisa_guzeeva_
Однако Ольга будоражит воображение пользователей не только фото 18+, но и необычными экспериментами с внешностью. Так, недавно дочка Гузеевой сбрила брови и предстала в готическом образе. Возможно, девушке действительно не хватает внимания, ведь в итоге она призналась, что чувствует себя одиноко.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Ольга Бухарова — дочка заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова. Она стала поздним и желанным ребёнком. Ранее Лариса Гузеева признавалась, что в декабре 2019-го Ольга впала в депрессию, а в феврале 2020-го пережила нервный срыв, пишет КП. Звёздная мама старается во всём поддерживать дочку, в том числе спокойно относясь к её эксцентричному поведению.
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