Дочь Гузеевой разделась перед камерой и предстала в таких странных позах, что любая мать ужаснётся

В Сети снова появились откровенные снимки 20-летней Ольги Бухаровой. На них девушка предстала почти без одежды, не скрывая свой обнажённый бюст от посторонних глаз. Провокационная фотосессия прошла в слабоосвещённой комнате и сопровождалась необычными позами наследницы звезды "Жестокого романса".

Фото © Telegram / НеМалахов

Некоторые пикантные детали девушка и вовсе показала в камеру крупным планом. Кто стал автором столь смелых снимков, неясно. Впрочем, девушка периодически выступает в качестве него сама и делает селфи в обнажённом виде, не смущаясь показывать их подписчикам в "Инстаграме".

Фото © Instagram / larisa_guzeeva_

Однако Ольга будоражит воображение пользователей не только фото 18+, но и необычными экспериментами с внешностью. Так, недавно дочка Гузеевой сбрила брови и предстала в готическом образе. Возможно, девушке действительно не хватает внимания, ведь в итоге она призналась, что чувствует себя одиноко.

Фото © ТАСС / Геодакян Артем