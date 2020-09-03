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Модель plus-size трижды уходила из соцсетей из-за хейтеров, которые высмеивали её откровенные фото

Но в последний раз Эшли вспылила и ответила злопыхателям, что сдаваться не собирается.

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Фото © Instagram / ashleighatkinsmodel

24-летняя плюс-сайз-модель Эшли Эткинс из Сиднея, Австралия, начала работать в фешен-индустрии в 2015 году. За это время она успела привлечь 117 тыс. подписчиков в свой инстаграм, куда регулярно выкладывала фото в одежде для пышных дам. Её фото нравились не всем, но девушка относилась к этому с холодной головой. Однако стоило ей завести аккаунт в TikTok, посвящённый бодипозитиву, как пользователи Сети как с цепи сорвались, пишет Yahoo.

Фото © Instagram / ashleighatkinsmodel

Эшли выкладывала видео о том, как важно принимать и любить себя. А в "Инстаграме" она начала публиковать откровенные фото, на которых чаще всего представала или обнажённой, или с очевидным дефицитом одежды. Многих эти снимки вдохновляли, но некоторые просто капали ядом на каждое новое фото Эшли. Они писали ей, что она уродливая и жирная и лучше бы она пошла на пробежку, вместо того чтобы пропагандировать нездоровый образ жизни и лень.

Фото © Instagram / ashleighatkinsmodel

В таких злобных комментариях модель просто тонула, и за этот год ей пришлось три раза уходить из соцсетей. Но стоило Эшли вернуться с новым снимком, как хейтеры вновь начинали свои нападки и всё шло по тому же пути. Она находилась в тяжёлом положении — ей доставалось даже от коллег. В плюс-сайз-сегменте любят девушек с фигурой песочных часов, а всё остальное считается неинтересным. И вот девушке это всё изрядно надоело, и она обратилась ко всем хейтерам.

Фото © Instagram / ashleighatkinsmodel

Моя ценность как человека не уменьшается с набором веса и не увеличивается с его потерей. Независимо от того, кто и как выглядит, мы заслуживаем человеческие права и обыкновенное уважение. Я вижу, как к плюс-сайз-моделям начинают относиться с пониманием, но также вижу, что нам ещё есть куда стремиться

Эшли Эткинс

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