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Актриса Людмила Полякова упала в обморок на похоронах Бориса Клюева

Вместе они сыграли не один спектакль.

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Людмила Полякова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Народная артистка России Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах актёра Бориса Клюева, которые прошли в Москве 4 сентября. Об этом сообщает Starhit.

По данным портала, Поляковой стало плохо, когда она подходила к залу. Коллеги быстро привели к актрисе бригаду врачей.

Людмила Полякова сыграла вместе с Клюевым не один спектакль. Кино- и телезрителям она известна по ролям в таких фильмах, как "Восхождение", "Хозяйка детского дома", "Почти смешная история", "Прощание" и другим.

Идеал артиста, верный муж и друг. В Москве простились с Борисом Клюевым

По словам учеников актёра, в первую очередь он учил их не игре на сцене, а быть людьми.

Как сообщал Лайф, народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Он более двух лет боролся с раком лёгких, который и стал причиной смерти. Проститься с актёром пришли сотни человек.

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