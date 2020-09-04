Актриса Людмила Полякова упала в обморок на похоронах Бориса Клюева

Народная артистка России Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах актёра Бориса Клюева, которые прошли в Москве 4 сентября. Об этом сообщает Starhit.

По данным портала, Поляковой стало плохо, когда она подходила к залу. Коллеги быстро привели к актрисе бригаду врачей.

Людмила Полякова сыграла вместе с Клюевым не один спектакль. Кино- и телезрителям она известна по ролям в таких фильмах, как "Восхождение", "Хозяйка детского дома", "Почти смешная история", "Прощание" и другим.