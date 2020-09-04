"Витязь" в Казани сенсационно разнёс "Ак Барс"

Попытки казанцев отыграться в третьем периоде успеха не принесли, а вот "богатыри" сумели воспользоваться ситуацией и забросить ещё две шайбы уже в пустые ворота "Ак Барса". Их авторами стали нападающие Виталий Попов и Фёдор Малыхин. По два балла за результативность в составе победителей заработали форварды Александр Дергачёв (гол и передача) и Александр Сёмин (две результативные передачи). Голкипер подмосковной команды Илья Ежов отразил все 26 бросков по своим воротам.