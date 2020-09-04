"Витязь" в Казани сенсационно разнёс "Ак Барс"

Подольский "Витязь" в Казани со счётом 4:0 разгромил местный "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
На первой минуте стартового периода защитник гостей Егор Воронков не без помощи рикошета открыл счёт.
В завершение второй двадцатиминутки нападающий Александр Дергачёв его удвоил.
Попытки казанцев отыграться в третьем периоде успеха не принесли, а вот "богатыри" сумели воспользоваться ситуацией и забросить ещё две шайбы уже в пустые ворота "Ак Барса". Их авторами стали нападающие Виталий Попов и Фёдор Малыхин. По два балла за результативность в составе победителей заработали форварды Александр Дергачёв (гол и передача) и Александр Сёмин (две результативные передачи). Голкипер подмосковной команды Илья Ежов отразил все 26 бросков по своим воротам.
Для "Ак Барса" это первое поражение в нынешнем регулярном чемпионате. В следующем матче подопечные Дмитрия Квартального в Казани примут хоккеистов петербургского СКА, а "Витязь" отправляется в Нижнекамск в гости к "Нефтехимику". Обе игры запланированы на 6 сентября.
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Ак Барс" — "Витязь" — 0:4 (0:1; 0:1; 0:2)
- "Металлург" Мг — "Куньлунь РС" — 2:1 (1:0; 0:0; 1:1)
- "Нефтехимик" — СКА — 1:2 (0:1; 0:1; 1:0)
- ЦСКА — "Сочи" — 3:1 (0:0; 1:1; 2:0)