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"Мечтал о больших результатах". Тренер рассказал о велогонщике, умершем на Гран-при Москвы

Наставник выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

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Павел Свешников. Фото © Instagram / Pavel Sveshnikov

Гибель 22-летнего велогонщика Павла Свешникова — большая трагедия. Он был перспективным спортсменом и хорошим человек, рассказал заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов.

Он мечтал о больших результатах, его мама тоже всегда переживала за его результаты. Это большая трагедия. Я хочу выразить соболезнования от всей нашей команды, — цитирует Кузнецова ТАСС.

Тренер добавил, что Свешников был родом из Выборга. Он мечтал попасть в петербургский центр, но не получилось. Тогда спортсмен попал в московский, где и проходил подготовку.

Напомним, велогонщик потерял сознание на Гран-при Москвы и упал во время групповой гонки. Несмотря на усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.

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