Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2020, 20:36
3710

"Мечтал о больших результатах". Тренер рассказал о велогонщике, умершем на Гран-при Москвы

Павел Свешников. Фото © Instagram / Pavel Sveshnikov

Павел Свешников. Фото © Instagram / Pavel Sveshnikov

Наставник выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Гибель 22-летнего велогонщика Павла Свешникова — большая трагедия. Он был перспективным спортсменом и хорошим человек, рассказал заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов.

Он мечтал о больших результатах, его мама тоже всегда переживала за его результаты. Это большая трагедия. Я хочу выразить соболезнования от всей нашей команды, — цитирует Кузнецова ТАСС.

Тренер добавил, что Свешников был родом из Выборга. Он мечтал попасть в петербургский центр, но не получилось. Тогда спортсмен попал в московский, где и проходил подготовку.

Напомним, велогонщик потерял сознание на Гран-при Москвы и упал во время групповой гонки. Несмотря на усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • велогонки
  • Велоспорт
  • Утраты
  • Происшествия
  • Спорт
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar