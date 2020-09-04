"Мечтал о больших результатах". Тренер рассказал о велогонщике, умершем на Гран-при Москвы
Павел Свешников. Фото © Instagram / Pavel Sveshnikov
Наставник выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.
Гибель 22-летнего велогонщика Павла Свешникова — большая трагедия. Он был перспективным спортсменом и хорошим человек, рассказал заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов.
— Он мечтал о больших результатах, его мама тоже всегда переживала за его результаты. Это большая трагедия. Я хочу выразить соболезнования от всей нашей команды, — цитирует Кузнецова ТАСС.
Тренер добавил, что Свешников был родом из Выборга. Он мечтал попасть в петербургский центр, но не получилось. Тогда спортсмен попал в московский, где и проходил подготовку.
Напомним, велогонщик потерял сознание на Гран-при Москвы и упал во время групповой гонки. Несмотря на усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.