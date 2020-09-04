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Косолапый гость. Одинокий медвежонок наведался к жителям Кузбасса — видео

Охотники поймали малыша и вывезли в лес подальше от населённого пункта.

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Видео © LIFE

В городе Междуреченске Кемеровской области объявился медвежонок, который несколько дней ходил по улицам и искал еду. Местные жители предположили, что малыш остался сиротой, так как он всё время был один.

По словам начальника Управления ГО и ЧС Междуреченска Александра Васенина, в этом году лето стояло очень жаркое, сухое и в тайге медвежонок попросту не мог найти еду.

Весь вопрос стоял в том, где мама его. Он ещё не такой, чтобы отшатнуться от семьи. Но случаи такие были, что в таком возрасте они уже уходят самостоятельно, — рассказал Васенин Лайфу.

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Девушке удалось спастись, хотя специалисты не советуют пользоваться её методом.

Через пару дней спасатели и охотники поймали косолапого в ловушку, а потом вывезли в лес подальше от населённого пункта.

А вот для жителей Чукотки недавний визит медведя оказался не таким приятным. Один человек попал в больницу.

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