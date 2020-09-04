Очевидец снял пугающее видео, как медведь настиг бегунью и пустил в ход лапы

Девушка вышла на пробежку по популярной тропе в городе Кокуитлам, Канада. И ей пришлось всерьёз испугаться за свою жизнь. В какой-то момент из кустов появился большой чёрный медведь. Он с любопытством подкрался к бегунье, которая от ужаса не могла сдвинуться с места. Пугающий инцидент заснял очевидец по имени Сэм Абдулла, который попытался отвлечь хищника, пишет CBC .

Однако медведь не просто подошёл к девушке поближе. Вскоре он шлёпнул её лапой по ноге, отпрянул, а потом ринулся к ней снова. И тогда героиня видео решила спасаться бегством. По словам автора ролика, даже он не смог её догнать, чтобы узнать, всё ли в порядке. Парень сообщил об инциденте в местную службу по охране природы и надеется, что животному, несмотря на его поведение, не причинят вреда. А жители даже создали петицию, прося, чтобы зверя не усыпляли, а просто переместили.