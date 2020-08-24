Трогательное видео: бродячая собака сильно соскучилась и пришла на работу к парню, который её кормил

22-летний Мохд Ридхуан из Джохора, Малайзия, поделился в "Твиттере" трогательным роликом, который быстро стал вирусным. На его кадрах парень гладит и уговаривает очень грустную собаку, у которой опущены уши и, кажется, даже слезятся глаза.

Видео © Twitter / AtukNature

Дело в том, что это животное — бездомное. Бедняга подружилась с Мохдом, когда тот приходил с друзьями на местный пляж, пишет Malay Mail. Парень играл с собакой и приносил ей лакомства. Но, к сожалению, не мог взять к себе домой.

Фото © Twitter / AtukNature

Однако собака очень привязалась к человеку. И, когда парень не смог прийти поиграть с ней, сама нашла его в городе, заявившись к нему на работу. Теперь она приходит к нему каждый вечер за своей порцией ласки. И ей очень грустно, когда Мохду приходится возвращаться домой.

Она приходит каждый вечер и ждёт меня. А когда я ухожу домой, ей становится грустно Мохд Ридхуан

Фото © Twitter / AtukNature