Российские истребители перехватили три бомбардировщика США

Восемь российских истребителей Су-27 и Су-30 из состава Южного военного округа в пятницу осуществили перехват трёх американских стратегических бомбардировщиков B-52H. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Самолёты ВВС США направлялись к границе России в районе Чёрного моря. В целях недопущения нарушения ими воздушного пространства РФ в небо были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30. После того как американские бомбардировщики удалились от границы, российские самолёты вернулись на базы.