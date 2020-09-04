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Российские истребители перехватили три бомбардировщика США

Американские самолёты направлялись к границе РФ в районе Чёрного моря.

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Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Восемь российских истребителей Су-27 и Су-30 из состава Южного военного округа в пятницу осуществили перехват трёх американских стратегических бомбардировщиков B-52H. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Самолёты ВВС США направлялись к границе России в районе Чёрного моря. В целях недопущения нарушения ими воздушного пространства РФ в небо были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30. После того как американские бомбардировщики удалились от границы, российские самолёты вернулись на базы.

Российские Су-27 поднялись в воздух для перехвата трёх бомбардировщиков США над Балтикой

Стоит отметить, что нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский Су-27 перехватил четыре иностранных самолёта-разведчика над Балтийским морем.

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