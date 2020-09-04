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Россия ввела санкции против Петра Порошенко

Также под них попал бывший лидер партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Фото © ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечень иностранных граждан попал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Также санкции введены против экс-лидера партии "Голос", фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, депутатов Верховной рады Андрея Пузийчука, Сергея Рахманина и Киры Рудик, советника первого вице-премьера Украины Степана Кубива и других лиц. Всего в списке 41 человек.

Напомним, в ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трёхсот физических и 60 юридических лиц из Украины в ответ на недружественные шаги Киева. Санкции предусматривали блокировки безналичных счетов и имущества на территории России и запрет на вывод капитала из страны. Позже список расширялся.

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Впрочем, подобная ситуация происходила годом ранее.

Ранее бывший украинский депутат обвинил Порошенко в организации похищении людей.

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