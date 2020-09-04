Россия ввела санкции против Петра Порошенко

Также санкции введены против экс-лидера партии "Голос", фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, депутатов Верховной рады Андрея Пузийчука, Сергея Рахманина и Киры Рудик, советника первого вице-премьера Украины Степана Кубива и других лиц. Всего в списке 41 человек.

Напомним, в ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трёхсот физических и 60 юридических лиц из Украины в ответ на недружественные шаги Киева. Санкции предусматривали блокировки безналичных счетов и имущества на территории России и запрет на вывод капитала из страны. Позже список расширялся.