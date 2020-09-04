Россия ввела санкции против Петра Порошенко

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
В перечень иностранных граждан попал бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Также санкции введены против экс-лидера партии "Голос", фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, депутатов Верховной рады Андрея Пузийчука, Сергея Рахманина и Киры Рудик, советника первого вице-премьера Украины Степана Кубива и других лиц. Всего в списке 41 человек.
Напомним, в ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трёхсот физических и 60 юридических лиц из Украины в ответ на недружественные шаги Киева. Санкции предусматривали блокировки безналичных счетов и имущества на территории России и запрет на вывод капитала из страны. Позже список расширялся.
Суд арестовал имущество и недвижимость судостроительного завода, принадлежавшего ПорошенкоВпрочем, подобная ситуация происходила годом ранее.
Ранее бывший украинский депутат обвинил Порошенко в организации похищении людей.