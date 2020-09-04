Володин осудил намерение Киева отдать под суд посетивших Москву депутатов Рады

Спикер подчеркнул, что диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата" необходим.

Инициаторы уголовного дела против украинских парламентариев из-за их встречи с депутатами Госдумы для переговоров об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины разрушают договорённости, существующие в рамках "нормандского формата". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Это удар по парламентскому измерению "нормандского формата" и попытка сорвать этот диалог. Но в таком случае противникам урегулирования ситуации нужно понимать — в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договорённостей в "нормандском формате" на уровне глав государств, — отметил Володин.

По оценке Володина, со стороны депутатов приезд в Москву в марте — мужественный и ответственный шаг. Он добавил, что так они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира и реализацию минских соглашений.

— Мы считаем, что этот диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата" нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием, в том числе депутатов Франции и Германии, — подчеркнул спикер нижней палаты.