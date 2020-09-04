Учёные нашли аномалии в мозге космонавтов на МКС

Длительное пребывание в необычных для человека условиях на борту МКС заставляет организм к ним приспосабливаться, что сказывается на структуре головного мозга. К такому выводу пришла группа российско-европейских исследователей, результаты работы которой опубликованы в журнале Science Advances.

— Использование методов нейровизуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), впервые позволило выявить структурные и функциональные изменения мозга после космического полёта, — говорится в публикации.

Выяснилось, что после пребывания в невесомости количество белого и серого вещества в мозге изменяется. Первого стало больше в передней части мозга и меньше в задней, однако общий объём обоих никак не изменился. Помимо этого увеличились в размерах желудочки головного мозга, а спинномозговой жидкости в них стало больше.

По версии учёных, так нервная система человека адаптируется к невесомости, распределяя силы в те области мозга, которые отвечают за контроль движений и ощущение положения различных частей тела относительно друг друга.

Кроме того, исследователи выяснили, что ухудшение зрения у космонавтов после возвращения на Землю также связано с увеличением объёма желудочков. Однако спустя семь месяцев после приземления это и другие аномальные состояния полностью исчезали.