Отсидевший за ДТП рассказал, что ждёт Ефремова в колонии

Россиянин Максим Митенков, отсидевший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал журналистам, какие условия могут быть у актёра Михаила Ефремова, если в суде его признают виновным.

Как отмечает "Московский комсомолец", поскольку артист "не рецидивист" и не имел умысла на совершение преступления, скорее всего, ему будет назначено заключение либо в колонии-поселении, либо в колонии общего режима. И в первом случае условия будут относительно мягкими.

— Осуждённые живут не в камерах, а в общежитиях, свободно передвигаются по территории... ходят в гражданской одежде. Это очень важно. Психологически робу носить сложно, — рассказал Митенков.

Помимо этого у заключённых в колонии-поселении нет ограничений на звонки и свидания, также они могут посещать учёбу или работу, а с особого разрешения администрации — даже жить неподалёку вместе с семьёй. Но такое случается нечасто и за очень хорошее поведение.