Отсидевший за ДТП рассказал, что ждёт Ефремова в колонии

Россиянин Максим Митенков, отсидевший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал журналистам, какие условия могут быть у актёра Михаила Ефремова, если в суде его признают виновным.
Как отмечает "Московский комсомолец", поскольку артист "не рецидивист" и не имел умысла на совершение преступления, скорее всего, ему будет назначено заключение либо в колонии-поселении, либо в колонии общего режима. И в первом случае условия будут относительно мягкими.
Надо было возмещать ущерб! Ефремов признал вину, но, кажется, ему это не поможетЕфремов, обвиняемый в смертельном ДТП, признал свою вину. Зачем актёр прежде всё отрицал, ссылаясь на беспамятство, и какое наказание ему теперь грозит — в материале Лайфа.
— Осуждённые живут не в камерах, а в общежитиях, свободно передвигаются по территории... ходят в гражданской одежде. Это очень важно. Психологически робу носить сложно, — рассказал Митенков.
Помимо этого у заключённых в колонии-поселении нет ограничений на звонки и свидания, также они могут посещать учёбу или работу, а с особого разрешения администрации — даже жить неподалёку вместе с семьёй. Но такое случается нечасто и за очень хорошее поведение.
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Напомним, ранее Лайф сообщал, что Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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